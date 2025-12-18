정부, '제주항공 참사' 1주기 추모행사…20일 보신각서 시민추모대회

▲ 제주항공 참사 추모

국토교통부는 지난해 12월 29일 전남 무안국제공항에서 발생한 제주항공 여객기 참사 1주기를 맞아 12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족 협의회와 함께 추모행사를 연다고 오늘(18일) 밝혔습니다.추모 행사는 '기억하라 12·29'를 주제로 희생자를 추모하고 유가족의 마음을 위로하며 진상규명과 항공 안전사고 재발 방지를 다짐하는 의미를 담았다고 국토부는 설명했습니다.세부 계획은 유가족의 의사를 최우선 고려해 국토부와 지방자치단체 등이 마련했습니다.먼저 오는 20일 낮 2시 서울 종로구 보신각에서 '전국 시민추모대회'를 진행합니다.27일 낮 2시 광주 동구 5·18민주광장에서는 '광주·전남 시도민추모대회'를 엽니다.유가족의 추모와 치유를 위한 행사도 별도로 진행합니다.무안공항에서 24일 '유가족의 밤'이, 28일 '추모의 밤' 행사가 열립니다.아울러 유가족이 직접 '추모버스'를 타고 서울, 인천, 부산 등 전국 주요 도시를 방문하며 추모행사의 의미를 전달하는 시간도 갖습니다.22일부터 29일까지는 김포·인천공항과 서울·용산·광주송정역, 전남도청과 광주 전일빌딩 등에서 국민 누구나 희생자를 추모할 수 있도록 '디지털 분향소'를 운영합니다.무안공항에서는 22∼28일 사고 현장을 직접 둘러보며 추모할 수 있는 '순례길 프로그램'을 운영합니다.무안공항 곳곳에는 참사 당시를 기록한 사진과 희생자를 추모하는 전시품을 설치합니다.참사 1주기를 맞는 오는 29일 오전에는 무안공항에서 정부, 국회, 유가족, 사고 수습 참여자, 일반 국민 등 1천200여 명이 참석한 가운데 공식 1주기 추모식이 진행됩니다.희생자를 기리고 재발 방지를 위한 공동체의 책임을 기억하는 의미로 참사 발생 시각인 오전 9시 3분부터 1분간 광주, 전남 전역에서 동시에 추모사이렌이 울리며 시작합니다.참여 신청은 온라인 누리집(1229memorial.com)에서 할 수 있습니다.김윤덕 국토부 장관은 "다시는 같은 비극이 반복되지 않도록, 이번 추모행사를 항공 안전의 기본을 세우는 이정표로 삼겠다"며 "국가가 끝까지 책임을 다한다는 자세로 애도와 기억을 넘어 성찰과 다짐으로 이어지는 추모의 장이 될 수 있도록 유가족, 유관기관과 함께 추모행사를 준비하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)