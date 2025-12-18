올해 '개미' 10명 중 7명 주식으로 돈 벌었다…평균 912만 원 수익

▲ 주식 거래 전광판

올해 개인 투자자 10명 중 7명이 주식거래를 통해 수익을 낸 것으로 나타났습니다.신한투자증권은 올해 1∼11월 국내 주식 거래 데이터를 분석한 결과 이 기간 주식을 매도한 개인 투자자의 67.0%가 수익을 기록했다고 오늘(18일) 밝혔습니다.평균 수익액은 912만 원으로 집계됐습니다.반면 33.0%는 주식거래로 손실을 봤고 평균 손실액은 685만 원이었습니다.수익 투자자 중에서는 수익액 '100만 원 이하'가 54.4%로 가장 많았고 '100만 원 초과∼1천만 원 이하' 32.3%, '1천만 원 초과'가 13.3%였습니다.손실액 구간은 '100만 원 이하' 57.1%, '100만 원 초과∼1천만 원 이하' 30.1%, '1천만 원 초과' 12.9% 순으로 집계됐습니다.종목별로는 삼성전자가 개인 투자자의 희비가 가장 엇갈린 종목이었습니다.삼성전자를 매도한 투자자 가운데 81.4%는 평균 250만 원의 수익을 기록한 반면, 18.6%는 평균 100만 원의 손실을 봤습니다.수익을 실현한 고객의 매도 단가는 '7만∼8만 원대'가 35.0%로 최다였고, '5만∼6만 원대' 34.2%, '9만 원 이상' 30.9%가 뒤를 이었습니다.주가가 11만 원 이상으로 상승했던 시점에 매도한 비율은 0.5%에 그쳤습니다.손실을 본 고객의 매수 단가는 '5만∼6만 원대'가 53.3%로 과반을 차지했고, '7만∼8만 원대' 32.3%, '9만 원 이상' 14.4%였습니다.시장별로 보면 코스피 종목을 매도한 개인 투자자의 71.3%가 수익을 실현했고, 코스닥 종목 매도 고객은 수익(52.8%)과 손실(47.2%) 비중이 비슷했습니다.올해 고객 수 기준 코스피 수익 상위 종목에는 삼성전자, SK하이닉스, 두산에너빌리티 등이 포함됐습니다.손실 상위 종목은 삼성전자, 카카오, NAVER가 이름을 올렸습니다.코스닥 시장에서는 에코프로, 로보티즈, 레인보우로보틱스 등이 수익 상위 종목에, 에코프로, 에코프로비엠, 휴림로봇은 손실 상위 종목에 들어갔습니다.신한투자증권 관계자는 "개인 투자자의 성과는 지수와 종목 선택과 매매 시점에 따라 큰 차이를 보인다"며 "데이터 분석과 서비스 제공을 통해 투자자가 합리적인 판단을 내릴 수 있도록 지원하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)