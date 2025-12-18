[자막뉴스] "우리 보배∼" "선배님!" 러브샷…팔짱 끼고 장동혁 지도부 비판?

한동훈 전 국민의힘 대표가 어제 SNS에 김문수 전 고용노동부 장관과 손을 맞잡은 사진을 올리며 "김문수 선배님과 함께 당의 미래와 화합을 이야기했다"고 밝혔습니다. 이 사진은 지난 17일 국민의힘 수도권 전·현직 당협위원장 모임인 '이오회' 참석 당시 촬영된 것으로 확인됐습니다. 이 자리에서 김 전 장관은 한 전 대표를 '당의 보배'라고 칭하며 당 지도부의 친한계 징계 움직임을 공개 비판했습니다. 김 전 장관은 당에서 보배를 자르려 한다며, 다른 데로 나간다고 해도 영입해야 할 사람이라고 말했습니다. 또 지금부터 내년 지방선거 때까지 계속 사람을 영입해 하나로 뭉쳐야 이길 수 있다고 강조했습니다. 앞서 국민의힘 당무감사위원회는 지난 16일 친한계로 분류되는 김종혁 전 최고위원이 당론에 반하는 언행을 했다며 당 윤리위원회에 당원권 정지 2년의 중징계를 권고했습니다. 당무감사위는 김 전 최고위원이 각종 매체에서 윤석열 전 대통령과 장동혁 국민의힘 대표 등을 비판한 발언이 당헌·당규를 위반했다고 판단했습니다. 또 지난해 한 전 대표 가족들이 익명 당원 게시판에 윤 전 대통령 부부를 비판하는 글을 올렸다는 의혹에 대해서도 조사하고 있습니다.



(취재: 박서경 / 영상편집: / 디자인: 이정주 / 제작: 디지털뉴스부)