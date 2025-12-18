북중미 월드컵 우승하면 739억 원…출전만 해도 최소 155억 원

▲ 2026 북중미 월드컵 출전을 확정한 42개국.

출전국이 32개에서 48개로 대폭 늘어난 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 역대 최대 돈 잔치가 벌어집니다.국제축구연맹(FIFA)은 카타르 도하에서 평의회를 열고 2026 월드컵 개최를 위해 사상 최대 규모인 7억 2천700만 달러 (약 1조 743억 원)의 재정 지원을 승인했다고 밝혔습니다.이 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 48개 참가국에 지급할 총 6억 5천500만 달러(9천680억 원)의 상금입니다.이는 종전 역대 최대 규모였던 2022 카타르 월드컵보다 50% 늘어난 금액입니다.카타르 대회 총상금은 2018년 러시아 대회보다 10% 늘어난 4억 4천만 달러였습니다.잔니 인판티노 FIFA 회장은 "북중미 월드컵은 세계 축구계에 대한 재정적 기여 측면에서도 획기적인 대회가 될 것"이라고 의미를 부여했습니다.멕시코, 미국, 캐나다가 공동 개최하는 2026 월드컵 우승국은 '월드 챔피언'이라는 명예와 함께 5천만 달러(739억 원)의 상금도 손에 쥡니다.뒤를 이어 준우승 3천300만 달러, 3위 2천900만 달러, 4위 2천700만 달러의 상금이 각각 주어집니다.8강 진출국에는 1천900만 달러, 16강 진출국에는 1천500만 달러, 조별리그를 통과해 32강에 오른 나라에는 1천100만 달러가 각각 돌아가고 조별리그 3경기만 치르고 탈락한 국가도 900만 달러를 받습니다.여기에 대회 참가 준비 비용으로 모든 참가국이 150만 달러를 지원받습니다.북중미 월드컵 본선 출전만으로 최소 1천50만 달러(155억 원)를 받는 셈입니다.한국이 16강에 올랐던 카타르 월드컵의 상금은 우승 4천200만 달러, 준우승 3천만 달러, 3위 2천700만 달러, 4위 2천500만 달러였습니다.8강 진출국은 1천700만 달러, 16강 진출국은 1천300만 달러를 받고, 조별리그에서 탈락한 16개 국가는 900만 달러씩 챙겼습니다.홍명보 감독이 이끄는 한국 대표팀이 원정 월드컵 사상 최고 성적인 8강 목표를 달성한다면 상금 1천900만 달러에 대회 준비 비용 150만 달러를 합쳐 2천50만 달러(304억 원)의 수입을 올리게 됩니다.48개국 체제로 처음 치르는 북중미 월드컵에서는 4개국씩 12개 조로 나뉘어 조별리그를 치른 뒤 각 조 1, 2위 24개국에 조 3위 중 성적이 좋은 8개국을 합쳐 32개국이 토너먼트로 우승 경쟁을 이어갑니다.우리나라는 멕시코, 남아프리카공화국, 유럽 플레이오프 D그룹(덴마크, 북마케도니아, 체코, 아일랜드) 승자와 A조에 속했습니다.(사진=국제축구연맹 홈페이지 캡처, 연합뉴스)