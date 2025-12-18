[여담야담] 윤영호, 한학자에 "이재명이 됐으면 작살나는 거죠"

[편상욱의 뉴스브리핑]



■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)

■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 김유정 전 더불어민주당 의원, 김종혁 전 국민의힘 최고위원

--------------------------------------------



● 내일 경찰 소환 통보



김유정 / 전 더불어민주당 의원

"전재수, 내일 소환 조사에서 관련 알리바이 시간 등 자세히 밝혀야"

김종혁 / 전 국민의힘 최고위원

"'통일교 게이트', 많은 권력자들 연루‥경찰, 제대로 수사 가능할지 의문"



● '저서 500권' 구매



김유정 / 전 더불어민주당 의원

"전재수 책만 대량 구매한 건지 전례 살펴봐야‥대가성 여부에 달려있어"

김종혁 / 전 국민의힘 최고위원

"전재수-통일교, 지금까지 드러난 연결고리 한두 개 아냐‥간단한 관계는 아닌 듯"



● 선거 전 '문어발 로비'



김유정 / 전 더불어민주당 의원

"윤영호, 한학자 총재 승인 없이 대선 로비 벌일 수 없어‥공모 관계 인정될 듯"

김종혁 / 전 국민의힘 최고위원

"'통일교 게이트', 이번 기회에 다 드러내야‥종교집단 때문에 정당 휘청거려"



● '통일교 특검법' 공동 발의



김유정 / 전 더불어민주당 의원

"민주, 우선 경찰 수사 지켜보자는 것‥특검 가능성 완전히 배제한 것 아냐"

김종혁 / 전 국민의힘 최고위원

"통일교 특검, 명분 뚜렷해‥이런 사건 하라고 특검 있는 것"



