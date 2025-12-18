[자막뉴스] 아시아인 '격노' 번지자 '화들짝'…총리 등판해 "나라 망신 죄송"

미스 핀란드의 동양인 비하 논란이 세계적으로 일파만파하자 핀란드 총리가 결국 직접 나서 한국, 중국, 일본에 사과했습니다.



로이터 등 외신에 따르면 페테리 오르포 핀란드 총리가 현지 시간으로 17일 한국, 중국, 일본 주재 핀란드 대사관을 통해 사과 성명을 냈습니다.



오르포 총리는 한국 대사관 인스타그램에 한국어로 올린 성명에서 "일부 국회의원의 SNS 게시글로 불쾌감을 드린 점에 대해 진심으로 사과드린다"며 "해당 게시글은 평등과 포용이라는 핀란드의 가치에 어긋난다"고 고개를 숙였습니다.



그는 "핀란드 사회에서 인종차별과 모든 형태의 차별은 결코 용납될 수 없다"며 "정부는 인종차별 문제의 심각성을 매우 중대하게 인식하고 있으며 이를 근절하기 위해 모든 노력을 기울이고 있다"고 했습니다.



이번 사태는 지난달 말 미스 핀란드 사라 자프체가 "중국인과 식사 중"이라는 설명과 함께 눈꼬리를 위로 잡아 당기는 사진을 자신의 소셜미디어에 올리면서 촉발됐습니다.



두 눈을 좌우로 찢거나 치켜올리는 행위는 서양에서 동양인을 비하할 때 주로 사용되는 제스처입니다.



사진이 확산하면서 논란이 되자 자프체는 "두통 때문에 관자놀이를 문지르는 모습"이라는 황당한 해명을 내놨지만, 결국 미스 핀란드 타이틀을 박탈당했습니다.



하지만 이번에는 핀란드 극우 정당이자 연립정부 일원인 핀란드인당 소속 일부 의원들이 "내가 자프체다"라며 릴레이로 눈 찢는 사진을 올리고 나섰습니다.



이번 사태 이후 핀란드 TV 제작사 한 곳이 일본과의 공동 프로젝트를 중단해야 했고, 핀란드 항공사인 핀에어도 아시아 시장에서 반발에 직면했다고 외신은 전했습니다.



핀란드인당은 오는 18일 주간 회의를 열고 인종차별 게시물을 올린 소속 의원들에 대한 제재 여부를 논의할 예정입니다.



문제의 의원 중 한명인 유호 에롤라 의원은 로이터에 자신의 행동에 대해 사과의 뜻을 전했지만, 카이사 가레데브 의원은 지역 언론에 "사과할 필요 없다"는 입장을 고수했습니다.



(취재: 김민정, 영상편집: 이승진, 제작: 디지털뉴스부)