미일, '일 813조 원 대미투자' 협의 첫 개최…"투자처 의견 교환"

▲ 스콧 베선트 미국 재무장관과 아카자와 료세이 일본 경제산업상

미국과 일본이 무역 협상에서 합의했던 일본의 대미 투자에 관한 협의 위원회 첫 회의를 현지시간으로 오늘(18일) 개최했다고 일본 외무성이 발표했습니다.온라인으로 진행된 이번 회의에는 미국 측에서 상무부·에너지부, 일본 측에서 외무성·재무성·경제산업성·국제협력은행(JBIC)·일본무역보험(NEXI) 관계자가 참가했습니다.일본 정부는 "양국은 투자 대상이 될 수 있는 프로젝트에 관해 의견을 교환했다"며 "(투자) 안건 수립을 위해 계속 긴밀히 협력해 나갈 것을 확인했다"고 전했습니다.일본은 지난 7월 미국과 무역 협상을 타결하면서 5천500억 달러(약 813조 원)를 미국에 투자하기로 약속했습니다.이어 양측은 9월 초순 투자 부문 양해각서를 체결했고, 도널드 트럼프 미국 대통령이 일본을 방문한 10월 하순 투자 관련 문서인 '팩트시트'를 각각 공개했습니다.다만 미국과 일본은 상세한 투자 항목 등을 놓고 이견을 노출해 왔습니다.블룸버그 통신 등에 따르면 에너지 분야가 일본의 투자 후보로 거론되고 있으며 이르면 내년 초에 트럼프 대통령에게 첫 투자 안건이 제시될 가능성이 있습니다.하워드 러트닉 미국 상무부 장관은 지난 10월 니혼게이자이신문(닛케이)과 인터뷰에서 일본의 대미 투자 중 절반 이상은 전력, 에너지 개발 분야가 될 수 있다고 밝혔습니다.이 신문은 "가스 터빈과 변압기 등 발전에 필요한 설비를 일본 기업이 제공하는 것이 고려되고 있다"며 이들 설비가 인공지능(AI)의 급속한 보급에 따라 중요성이 커지는 미국 내 발전 능력 강화에 사용될 수 있다고 해설했습니다.이어 "협의 위원회 논의에서는 일본 금융기관과 기업이 채산성을 확보할 안건을 엄선할 수 있을지가 초점이 될 것"이라고 짚었습니다.미국과 일본은 투자에 관해 협의하지만 투자 결정권은 트럼프 대통령이 쥐고 있습니다.투자 협의 위원회에서 논의된 내용은 미국인으로만 구성된 위원회가 다시 검토하며, 이 위원회가 트럼프 대통령에게 투자처를 추천합니다.