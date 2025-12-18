뉴스

경찰, 모텔 세면대서 숨진 신생아 친모 구속영장 신청

김태원 기자
작성 2025.12.18 13:26 조회수
▲ 경찰

경기 의정부시 소재 모텔 세면대에서 숨진 채 발견된 신생아의 친모에 대해 경찰이 구속영장을 신청했습니다.

경기북부경찰청은 20대 여성 A 씨에 대해 살인 혐의로 구속영장을 신청했다고 오늘(18일) 밝혔습니다.

지난 13일 오후 의정부시의 한 모텔에서 A 씨가 낳은 여자 신생아가 세면대에서 숨진 채 발견됐습니다.

세면대에는 당시 물이 차 있었던 것으로 알려졌습니다.

현장에 함께 있던 A 씨는 "직전에 혼자 모텔 방에서 출산했고, 아이를 씻기려 했다"고 경찰에 진술했습니다.

아이 시신 부검 결과 국립과학수사연구원은 육안 등 1차 조사로 사인은 알 수 없지만 익사의 가능성을 배제할 수 없다고 1차 구두 소견을 내놨습니다.

경찰은 A 씨가 살인에 대한 미필적 고의가 있었던 것으로 보고 구속영장을 신청했습니다.

미필적 고의란 범죄 결과를 완전히 의도하지는 않았지만 발생 가능성을 알고 있었고 그렇게 돼도 상관없다는 심리 태도를 의미합니다.

검찰이 구속영장을 법원에 청구하며 A 씨의 구속 여부는 이르면 오늘 오후 결정될 것으로 보입니다.

(사진=게티이미지뱅크 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김태원 기자
김태원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

