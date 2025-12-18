뉴스

[단독] 국민의힘, '당명 변경' 당원 찬반 투표 검토

박찬범 기자
작성 2025.12.18 13:06
▲ 국민의힘 장동혁 대표

국민의힘이 전 당원을 상대로 당명 변경 여부에 대한 찬반 투표를 검토하고 있습니다.

국민의힘 관계자는 SBS에 "지도부가 마음대로 당명을 바꿀 수 있는 게 아니다"라면서 "일단 전당원 투표로 당원들의 찬반 의견을 들어볼 필요가 있다"고 말했습니다.

장동혁 대표도 당명 변경에 신중한 입장입니다.

장 대표는 어제(17일) "국민의힘이 새롭게 태어나기 위해 보수 가치를 재정립할 필요가 있다"며 "당명 개정이 필요하다면 검토할 수는 있다"고 말했습니다.

국민의힘에선 지난달 재선 엄태영 의원을 필두로 당 쇄신을 위해 당명 변경부터 필요하다는 목소리가 지속해서 나오고 있습니다.

장 대표는 연말 전후로 두 번의 메시지를 준비하고 있는 것으로 알려졌습니다.

장 대표는 이번 달 안에 최근 의원들을 상대로 '경청 행보'를 한 데 대한 자신의 입장을 밝히고, 다음 달 초쯤 당 쇄신 방향과 관련한 메시지를 한 번 더 낼 것으로 보입니다.

최근 지방선거 '경선룰' 개정 관련 불거진 논란에 대해서도 당분간 원내외 인사들의 의견을 더 수렴한다는 계획입니다.
