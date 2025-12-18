[단독] 국민의힘, '당명 변경' 당원 찬반 투표 검토

▲ 국민의힘 장동혁 대표

국민의힘이 전 당원을 상대로 당명 변경 여부에 대한 찬반 투표를 검토하고 있습니다.국민의힘 관계자는 SBS에 "지도부가 마음대로 당명을 바꿀 수 있는 게 아니다"라면서 "일단 전당원 투표로 당원들의 찬반 의견을 들어볼 필요가 있다"고 말했습니다.장동혁 대표도 당명 변경에 신중한 입장입니다.장 대표는 어제(17일) "국민의힘이 새롭게 태어나기 위해 보수 가치를 재정립할 필요가 있다"며 "당명 개정이 필요하다면 검토할 수는 있다"고 말했습니다.국민의힘에선 지난달 재선 엄태영 의원을 필두로 당 쇄신을 위해 당명 변경부터 필요하다는 목소리가 지속해서 나오고 있습니다.장 대표는 연말 전후로 두 번의 메시지를 준비하고 있는 것으로 알려졌습니다.장 대표는 이번 달 안에 최근 의원들을 상대로 '경청 행보'를 한 데 대한 자신의 입장을 밝히고, 다음 달 초쯤 당 쇄신 방향과 관련한 메시지를 한 번 더 낼 것으로 보입니다.최근 지방선거 '경선룰' 개정 관련 불거진 논란에 대해서도 당분간 원내외 인사들의 의견을 더 수렴한다는 계획입니다.