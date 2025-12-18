"오늘 사람 죽인다"…전 연인 부모 살인 항소심도 '무기징역'

▲ 대구고법

전 연인의 부모를 살해한 40대가 항소심에서도 원심과 같은 무기징역형을 선고받았습니다.대구고법 형사1부(정성욱 부장판사)는 오늘(18일) 보복살인 등 혐의로 기소된 A(43) 씨에 대한 항소심에서 피고인과 검사의 항소를 모두 기각하고, 원심 형량인 무기징역을 유지했습니다.A 씨는 지난해 12월 경북 상주시에 위치한 자신의 주거지에서 연인인 B(42) 씨가 다른 남자를 만난다고 생각해 소주병으로 폭행했습니다.이후 A 씨는 B 씨가 경찰에 소주병을 증거물로 제출하고, 경찰이 자신에게 출석을 요구하자 B 씨와 그의 부모를 모두 살해하기로 마음먹었습니다.그는 흉기를 미리 준비해 B 씨의 부모를 찾아가 B 씨의 부친을 찔러 살해하고, B 씨의 모친도 수회 찔렀으나 미수에 그쳤습니다.이후 재판에서 검찰은 A 씨에게 법정 최고형인 사형을 구형했으나 1심 재판부는 무기징역형을 선고했습니다.2심 재판부는 "피고인은 B 씨의 외도를 의심해 소주병으로 때려서 상해를 가하고, B 씨가 적극적으로 피해 진술을 해 중한 처벌을 받게 될 상황에 놓이자 범행을 했다"며 "상당히 죄질이 나쁘고, 피해자들에게 1억 원을 공탁했지만, 피해자들이 수령을 거부했다"고 밝혔습니다.그러면서 "A 씨가 자수한 점, 초범인 점 등 여러 양형 조건을 종합했다"고 양형 이유를 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)