'쿠팡 사태'에 소비자경보 상향…범부처 TF 가동

<앵커>



쿠팡 정보 유출 사고를 빙자한 피싱 사기피해까지 발생하면서 금융당국이 소비자경보를 상향했습니다. 정부도 범부처 차원의 TF를 꾸려 대응에 나서기로 했습니다.



이태권 기자가 보도합니다.



<기자>



최근 금융감독원에 제보된 보이스피싱범의 목소리입니다.



[보이스피싱범 : 공정거래수사 1팀 이OO 사무관이에요. 최근 쿠팡에서 개인정보 유출됐다는 문자 받으셨죠? 저희가 공문을 등기로 발송을 해드렸는데 반송이 됐더라고요.]



쿠팡 사태로 정보가 유출됐다며, 개인정보가 범죄에 연루된 것 같다는 겁니다.



특정 사이트로 들어가 공문 내용을 조회해 보라고 유도합니다.



[보이스피싱범 : 본인이 직접 사건 조회를 하시고 내용 열람만 해보셔야 될 것 같은데.]



하지만 접속하라고 안내한 사이트는 보이스피싱 사기 사이트였습니다.



금감원은 이런 식으로 쿠팡 유출사고를 빙자한 피싱, 스미싱 시도가 잇따르고 있다며 소비자경보를 주의에서 경고로 한 단계 상향했습니다.



실제 금감원에 최근 1천100만 원의 피해를 입었다는 신고가 접수되기도 했습니다.



금감원은 피싱범들이 개인정보 유출로 대포통장이 개설됐다거나 자금세탁에 연루됐다며 불안감을 자극하는 수법을 활용했다고 설명했습니다.



특히, "사건 관련 등기가 반송됐으니 인터넷으로 열람하라"며 피싱 사이트로 접속을 유도하는 등 악성 앱을 설치시키거나 자금 이체를 요구하는 경우가 많다며 주의가 필요하다고 당부했습니다.



이런 가운데 정부도 오늘(18일) 과학기술관계장관회의를 열고, 쿠팡 사태 대응을 위해 범부처 TF를 구성했다고 밝혔습니다.



TF는 과기부와 개보위, 방통위 등의 국장급 간부들로 꾸려지는데, 정보 유출 사고 조사와 수사 과정을 공유하고 이용자 보호 대책, 쿠팡 책임 강화 등을 중점 논의할 계획입니다.



(영상취재 : 김영환, 영상편집 : 우기정)