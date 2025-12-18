뉴스

[단독] 전재수 내일 소환 통보…전 비서실장 조사

김태원 기자
작성 2025.12.18 12:05 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

통일교의 정치권 금품수수 의혹을 수사 중인 경찰이 전재수 더불어민주당 의원에 대해서 내일(19일) 조사를 받으러 나오라고 통보한 것으로 확인됐습니다. 한 총재의 전 비서실장은 오늘 오전 경찰에 출석했습니다.

김태원 기자의 단독 보도입니다.

<기자>

경찰청 특별전담수사팀이 전재수 더불어민주당 의원에게 내일 경찰에 출석해 조사를 받으라고 통보한 걸로 SBS 취재결과 확인됐습니다.

전 의원은 지난 2018년 통일교 측으로부터 현금 2천만 원과 1천만 원 상당의 불가리 시계 1점을 받은 혐의를 받고 있습니다.

윤영호 전 통일교 세계본부장은 지난 8월 특검 조사에서 금품을 건넸다는 진술과 함께 '한일 해저터널' 추진 등 통일교 숙원사업 청탁 명목까지 밝혔습니다.

이에 따라 경찰은 전 의원에 대해 정치자금법 위반과 함께 뇌물수수 혐의를 적용하고, 피의자로 소환할 방침입니다.

내일 조사가 이뤄진다면 전 의원과 임종성, 김규환 전 의원 등 윤영호 전 통일교 세계본부장이 금품을 건넨 대상으로 진술한 3명 가운데 가장 먼저 조사를 받게 됩니다.

오늘은 오전 10시부터 경찰이 정원주 전 통일교 총재 비서실장을 참고인 신분으로 불러 조사하고 있습니다.

한 총재의 최측근이자, 통일교 최상위 행정조직인 천무원 부원장 등을 지낸 만큼 정치인들에 대한 금품 전달 여부와 한 총재의 연관성 등을 집중 조사할 걸로 보입니다.

앞서 경찰은 어제 한 총재의 금고지기로 알려진 비서실 관계자 A 씨도 참고인 신분으로 불러 조사했습니다.

자정 무렵까지 이어진 조사에서는 한 총재 금고에서 발견된 현금 뭉치의 사용처와 정치인의 천정궁 방문 여부 등을 물어본 걸로 알려졌습니다.

[A 씨/통일교 비서실 관계자 : (불가리 시계 전달된 것 확인되는 것 있습니까?) ……. (금전 출납은 다 한학자 총재 승인받고 하시는 것 맞나요?) …….]

경찰은 오늘 오전 경기 가평 천청궁을 다시 찾아 통일교 측으로부터 추가 자료 제출도 요구하고 있습니다.

어제 오전에 이뤄진 한 총재에 대한 구치소 접견 조사에서 한 총재는 금품 수수는 모르는 일이라며 의혹을 전면 부인한 걸로 알려졌습니다.

(영상취재 : 하 륭, 영상편집 : 위원양)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김태원 기자 사진
김태원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지