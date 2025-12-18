잇단 카카오 폭파물 협박 신고 이어 이번엔 네이버도 포함

▲ 네이버 성남 본사

이미지 확대하기

▲ 제주 카카오 본사

최근 연이어 폭발물 설치 협박을 당한 카카오에 또다시 폭발물 설치 협박이 들어와 경찰이 순찰을 강화하는 등 대응에 나섰습니다.협박글 게시자는 전날(17일) 카카오 판교 아지트를 폭파하겠다고 협박한 인물과 동일인으로 추정되는데, 이번에는 폭파 협박 대상에 네이버도 포함한 것으로 확인됐습니다.오늘(18일) 경찰에 따르면 오늘 오전 8시 48분 카카오 CS센터(고객센터) 사이트에 "카카오 판교 아지트와 제주 본사, 그리고 네이버에 폭발물을 설치했다"는 내용의 글이 올라왔습니다.글쓴이는 자신을 광주광역시 모 중학교에 재학 중인 A 군이라고 밝혔으나, 경찰은 누군가 A 군의 명의를 도용한 것으로 보고 있습니다.카카오 CS센터 게시판에는 지난 17일 오후 7시 4분쯤에도 "카카오 판교 아지트를 폭파하겠다"는 A 군 명의의 글이 게시됐습니다.건물 수색 결과 폭발물 등 특이점은 발견되지 않았습니다.확인 결과 A 군은 명의 도용으로 인한 피해로 이미 지난 8일 경찰에 신고를 했으며, 이 사건은 광주경찰청이 현재 수사 중입니다.경찰은 전날 범행한 인물과 동일인이 A 군 명의를 도용해 재차 폭파 협박을 한 것으로 추정하고, 위험성이 낮다고 판단해 카카오 판교 아지트 및 네이버 등 성남시 분당에 위치한 건물에 대해서는 경찰특공대 등을 투입하는 별도의 수색은 하지 않기로 했습니다.다만 이번에 폭파 협박 대상으로 새롭게 거론된 카카오 제주 본사의 경우 경찰 폭발물 처리반이 현장에 출동 폭발물을 수색하고 있습니다.이로 인해 카카오 본사에 근무 중이던 110여 명이 대피했고, 재택근무로 전환할 예정인 것으로 알려졌습니다.경찰 관계자는 "카카오 판교 아지트에 대한 폭파 협박은 최근 들어 이번이 세 번째로, 여러 사정을 종합해 볼 때 (분당 지역은) 위험성이 낮다고 판단(2단계 저위험)했다"고 말했습니다.앞서 지난 15일에도 자신을 모 고교 자퇴생이라고 밝힌 B 씨가 CS센터 게시판을 통해 카카오 판교아지트 건물에 사제 폭발물을 설치했다는 내용과 함께 회사 고위 관계자를 특정하며 사제 총기로 살해하겠다는 협박성 글을 게시해 전 직원이 재택으로 전환하는 등 소란이 빚어진 바 있습니다.B 씨 또한 명의 도용 피해를 호소하고 있는 것으로 전해졌습니다.(사진=연합뉴스)