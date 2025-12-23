'역대급 명장면'부터 '인생 역전 드라마'까지…가슴 찡했던 순간들 [스프]

하얼빈에서 일본 꺾고 우승한 차준환과 김채연

'배구 여제' 김연경의 화려한 피날레

청각 장애 선수가 일반 대회에서 한국신기록

절체절명 위기에서 극적인 인생 역전

한화는 준우승, 팬들의 열성은 금메달감

정말 다사다난했던 2025년이 그 끝자락을 향해 치닫고 있습니다. 국내외 스포츠에도 크고 작은 일들이 무척 많았습니다. 승부를 겨루는 스포츠에는 승자와 패자가 존재하기 마련입니다. 기쁨은 승자의 몫이고 슬픔은 패자의 것입니다. 이렇듯 결과에 따라 명암이 극명하게 엇갈립니다. 그러나 감동은 다릅니다. 메달을 따고 웃는 선수는 물론 시상대에 서지 못해 울고 있는 선수를 보더라도 우리의 가슴은 찡해질 수 있습니다. 2025년 올 한 해 스포츠도 숱한 명장면과 함께 진한 울림을 선사했습니다. 그것이 스포츠가 인간에게 주는, 빼놓을 수 없는 매력입니다. 2025년 한국 스포츠 감동의 순간들을 되돌아봅니다.중국 하얼빈. 안중근 의사의 의거 장소였던 이곳은 가을에도 상당히 춥습니다. 겨울은 말할 것도 없습니다. 지난 2월 이곳에서 8년 만에 동계 아시안게임이 열렸습니다. 한국 피겨스케이팅의 희망 차준환과 김채연은 나란히 역전 드라마를 썼습니다. 김채연이 3년 연속 세계 챔피언 일본의 사카모토 가오리에 역전 금메달을 따낸 지 3시간 만에, 차준환이 낭보를 전했습니다. 9.72점 차 열세를 딛고 일본의 에이스 가기야마 유마를 상대로 기적 같은 역전승을 거뒀습니다. 다른 곳도 아닌 하얼빈에서 남녀 모두 일본 선수를 꺾고 정상에 오른 것입니다. 김채연은 "역사적인 곳에서 딴 메달이라 더 뜻깊고 의미가 남다른 것 같아요"라며 감격 어린 표정을 지었습니다.어머니가 만든 황금색 드레스를 입고 출전했던 18살 피겨 요정은 1주일 뒤 4대륙 선수권까지 제패해 한국 여자 피겨의 간판으로 떠올랐습니다. 특히 4대륙 선수권에서 종아리 경련을 참고 투혼의 금메달을 목에 건 장면은 팬들에게 진한 감동을 주기에 충분했습니다. 그는 "사실 아시안게임 직후부터 통증이 있었지만, 팬들의 기대를 저버릴 수 없어 이를 악물었다"고 털어놓았습니다.완연한 봄기운이 감돌던 4월 8일 역대급 명장면이 연출됐습니다. 그 주인공은 '배구 여제' 김연경. 흥국생명은 이날 정관장을 세트 스코어 3대 2로 꺾고 6시즌 만에 통합우승(정규리그 1위·챔피언결정전 우승)을 달성하며 프로배구 여자부 최다인 5번째 우승 트로피를 차지했습니다. 두 팀의 챔피언 결정전은 한국 배구사에 길이 남을 명승부 중의 명승부로 팬들은 스포츠의 묘미를 만끽할 수 있었습니다. 2020-2021, 2022-2023, 2023-2024시즌 준우승에 그쳤던 아쉬움을 말끔히 털어낸 슈퍼스타 김연경은 16년 만에 V리그 우승 트로피를 들고 화려했던 선수 생활을 마감했습니다.지난 2005년 프로에 데뷔해 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009시즌 챔피언결정전에서 우승하고, 모두 최우수선수(MVP)에 올랐던 김연경은 기자단 투표에서 역대 두 번째로 만장일치 챔프전 MVP에 선정됐고 이어 정규리그 MVP까지 받으며 피날레를 멋지게 장식했습니다. 한국 배구 사상 최초로 MVP로 데뷔해 MVP로 은퇴한 것입니다. 사상 첫 3시즌 연속이자 통산 7번째 정규리그 MVP를 차지한 슈퍼스타는 배구를 넘어 한국 스포츠사에 커다란 족적을 남기고 정들었던 코트를 떠났습니다. 그를 사랑했던 팬들로서는 만감이 교차하는 순간이었습니다.계절의 여왕 5월에 스포츠팬들은 잔잔한 감동에 휩싸였습니다. 사격 선수 김우림이 청각장애를 딛고 한국 신기록의 주인공이 된 것입니다. 그는 제8회 대구광역시장배 전국사격대회 10ｍ 공기소총 남자 일반부 본선에서 635.2점을 쏴 종전 한국 기록을 1.1점 경신했습니다. 김우림은 농아인 국가대표로 출전한 데플림픽에서도 뛰어난 성적을 거둔 데 이어, 비장애인 선수와 동등하게 경쟁하는 일반부 대회에서 한국 신기록을 세우며 인간 승리 스토리를 썼습니다. 그는 여기에 그치지 않고 보은군청 동료와 10ｍ 공기소총 남자 단체전에서 1천893.4점을 합작해 이날 하루에만 두 개의 한국 신기록을 수립했습니다.경기가 끝난 뒤 김우림은 수화 통역을 통해 "청각장애가 있지만, 사격에서는 오히려 집중력을 발휘하는 데 도움이 되기도 한다"면서 "이번 기록 경신으로 장애인과 비장애인의 경계를 허무는 계기가 되었으면 한다"는 소감을 밝혔습니다. 강연술 대한사격연맹 회장은 "인간의 무한한 가능성을 보여주는 감동적인 사례다. 앞으로도 더 많은 장애인 선수가 비장애인 대회에서 활약할 수 있는 환경을 조성할 것"이라고 그 의미를 강조했습니다.한국 여자골프의 인기는 남자 골프를 훨씬 능가합니다. 다른 나라에서는 보기 드문 사례입니다. 국제 경쟁력이 그만큼 있는 데다 대회마다 '인생 역전' 드라마가 연출되기 때문입니다. 올해는 더욱 그랬습니다. 지난 8월 말에는 무명에 가까운 신다인의 드라이버샷이 도로를 맞고 150m 이상 구르면서 무려 408m의 비거리를 기록해 커다란 화제가 됐습니다. 그는 결국 이 대회에서 극적 우승을 차지하며 생애 첫 우승컵을 들어 올렸습니다.올해 한국 골프 최고 명장면은 10월 19일에 나왔습니다. 상금 랭킹 74위였던 이율린은 내년에 2부 리그로 밀려날 절체절명의 위기에 놓였습니다. 오직 우승만이 생존의 길이었는데 최종 라운드 16번 홀까지 선두 박지영에 2타나 뒤져 패색이 짙었습니다. 그런데 믿기 힘든 기적이 일어났습니다. 17번 홀에서 약 4.5ｍ 버디 퍼트를 떨어뜨려 한 타 차로 추격했고, 마지막 18번 홀에서 6ｍ 가까운 버디 퍼트를 넣어 극적으로 승부를 연장전으로 끌고 갔습니다. 통산 10승의 베테랑 박지영과 연장 5번째 홀까지 사투를 벌인 이율린은 8m 거리에서 버디 퍼트를 홀에 떨구며 생애 첫 우승과 함께 상금 2억 1600만 원을 받았습니다. 2부 리그 추락 위기에서 2027년까지 1부 리그 즉 정규투어에서 뛸 수 있는 출전권을 거머쥔 그는 펑펑 울었습니다.올 시즌 팬들의 입에 가장 많이 오른 팀은 단연 프로야구 한화 이글스. 지난 3월 한화는 최고 시설을 갖춘 새 홈구장 대전 한화생명 볼파크를 개장했습니다. 새 보금자리에서 한화는 시즌 내내 LG와 선두 경쟁을 펼치며 펄펄 날았습니다. 코디 폰세가 투수 부문 4관왕을 차지하며 리그를 평정했고, 여기에 라이언 와이스까지 '원투 펀치'의 위력은 10개 구단 가운데 최강이었습니다. 또 베테랑 류현진이 9승을 따냈고, 2003년생 문동주와 2004년생 김서현, 2006년생 정우주가 한층 향상된 기량을 발휘하며 신·구 조화를 이뤘습니다. 타선에서도 주장 채은성과 2000년생 노시환, 2004년생 문현빈이 불방망이를 휘둘렀습니다. 그러나 아쉽게도 마지막 한 걸음이 모자랐습니다. 한국시리즈에서 LG에 1승 4패로 무너지며 준우승을 차지한 것입니다. 한화로서는 19년 만에 야구를 가장 잘했지만 26년 만의 우승이라는 꿈은 이루지 못했습니다.(남은 이야기는 스프에서)