백해룡도 '책갈피 달러' 참전…"인천공항 사장, 국민 속여"

▲ 백해룡 경정

(사진=연합뉴스)