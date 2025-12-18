김병기 "시간은 내란세력 편 될수도…전담재판부 차질없이 추진"

▲ 더불어민주당 김병기 원내대표가 18일 서울 여의도 국회에서 열린 정책조정회의에 참석해 발언하고 있다.
김병기 민주당 원내대표가 "완전 내란 종식을 위해 내란전담재판부 설치를 차질 없이 추진하겠다"고 밝혔습니다.
김 원내대표는 오늘(18일) 국회에서 열린 정책조정회의에서 "완전한 (내란) 종식은 윤석열을 비롯한 내란 세력에 대한 준엄한 법적 단죄로 완성된다"며 이같이 말했습니다.
김 원내대표는 "재판이 지연될수록 책임은 흐려지고 왜곡은 커질 것"이라며 "시간은 정의가 아니라 내란 세력의 편이 될 수도 있다"고 신속한 재판 필요성을 강조했습니다.
이어 "(내란재판부 설치법은) 헌정을 파괴한 자들에게 반드시 책임을 묻겠다는 주권자 국민의 뜻과 의지를 제대로 뒷받침하는 것"이라고 덧붙였습니다.
김 원내대표는 또, 윤석열 정부가 12·3 비상계엄 1년여 전 대북 전단 살포 재개를 결정했다는 사실이 군 조사에서 드러났다는 언론 보도와 관련해 "윤석열은 계엄 훨씬 이전부터 전쟁의 불씨를 키워왔다"며 "충격을 넘어 분노가 치밀 일"이라고 비판했습니다.
그러면서 "헌정과 평화를 위협한 대가는 반드시 치러야 할 것"이라고 밝혔습니다.
(사진=연합뉴스)