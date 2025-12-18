코르티스, 패션지 장식…"잠 줄이고 음악하는 시간 늘려도 힘들지 않아"

이미지 확대하기

이미지 확대하기

이미지 확대하기

이미지 확대하기

이미지 확대하기

그룹 코르티스(CORTIS)가 새해 첫 번째 패션 잡지 표지를 장식했다.패션 매거진 '지큐 코리아'(GQ KOREA)는 최근 코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)와 글로벌 럭셔리 브랜드 디올(DIOR)이 함께한 2026년 1월호 단체 및 개인 커버 6종을 공식 SNS와 홈페이지에 게재했다.사진 속 코르티스는 고풍스러운 공간을 배경으로 자유분방한 분위기를 보여주었다. 멤버들은 클래식한 느낌의 상의, 벨벳 재킷에 청바지 등 이색적인 조합을 완벽히 소화했다. 명화 속 주인공 같은 비주얼로 보는 이들을 홀렸다. 실크 넥밴드처럼 과감하고 개성 있는 스타일링은 팀의 매력을 배가시켰다. 개인 표지에서는 카메라를 지긋이 응시하거나 편히 기대앉는 등 여유로운 태도가 빛났다.화보 촬영 후 이어진 인터뷰는 특별히 멤버들이 직접 쓴 손글씨로 실렸다. 이들은 가장 원하는 것을 묻는 질문에 "팀의 색이 더 뚜렷해진 앨범"이라고 답했다. 또한 "음악을 너무 사랑해서 잠을 줄이고 음악하는 시간을 늘리는 것이 힘들게 느껴지지 않는다"라며 곡 작업에 대한 열의를 내비쳤다.휴대폰 속 가장 오래된 메모는 "랩 라임 재미있게, 스토리가 짜여져 있으면 좋겠다"라는 문구와 연습생 시절 부른 노래의 가사였다. 모든 답변에서 음악, 안무, 영상을 공동 창작하는 '영 크리에이터 크루'의 열정이 엿보였다. 마이클 잭슨(Michael Jackson)과 공룡을 친구가 되고 싶은 인물로 뽑는 등 틀에 갇히지 않은 답변은 읽는 재미를 더했다.코르티스의 더 많은 사진과 인터뷰는 '지큐 코리아' 2026년 1월호와 공식 웹사이트, SNS 등에서 만날 수 있다.한편 코르티스는 미국 최대 광고 기반 오디오 스트리밍 서비스 '판도라'(Pandora)가 발표한 '2026년 주목할 아티스트: 더 판도라 텐'(Artists to Watch 2026: The Pandora Ten)에 선정됐다. 이들은 전문가들의 분석과 현지 청취자들의 데이터를 결합해 결정하는 리스트에 이름을 올리며 세계 최대 음악시장에서의 성공 가능성을 높게 평가받았다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)