뉴스

[자막뉴스] "아이가 맨손으로 저항한 흔적" 검사도 '울컥'…"명재완 사형해야"

신정은 기자
작성 2025.12.18 11:25 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
검찰이 대전의 한 초등학교에서 1학년 학생을 흉기로 찔러 살해한 혐의로 재판에 넘겨진 명재완에게 항소심에서 사형을 구형했습니다.

어제(17일) 검찰은 대전고등법원에서 열린 명 씨의 항소심 결심공판에서 무기징역을 선고한 원심 판결을 파기하고 사형을 선고해달라고 요청했습니다.

어제 재판에서 이 사건 피해 아동의 사체를 직접 검시했다고 밝힌 수사 검사는 "너무나 작고, 어리고, 하얗고, 말랐던 피해 아동의 마지막 모습을 죽을 때까지 잊을 수 없을 것 같다"고 말했습니다.

그러면서 "너무나 참혹했으며 처절한 고통 속에서 죽어가며 맨손으로 흉기를 막으려 적극적으로 반항했던 것을 느낄 수 있었다"고 말했습니다.

검사는 "피고인 명재완은 교사로서 자신이 보호해야 할 대상이자 아무런 잘못 없는 피해 아동을 너무나도 잔혹하게 살해했다"며 명 씨에게 사형이 선고되어야 하는 이유를 10여 분에 걸쳐 설명했습니다.

이 과정에서 검사는 목이 메여 말을 잇지 못하거나 눈물을 보이기도 했습니다.

검찰은 특히 명 씨가 계획적으로 범행 장소와 도구, 방법을 준비했다는 점 등을 토대로 명씨에게 사물을 변별하거나 의사를 결정할 능력이 있었다고 강조했습니다.

반면 명 씨는 1심에 이어 항소심에서도 심신미약을 주장했습니다.

명 씨는 유족에게 사과하면서도 당시 상황이 기억나지 않는다며 "아이를 잔혹하게 살해했다는 자체가 이해가 안 돼서 매일 밤 되묻지만, 그 장면이 기억이 안 난다"고 말했습니다.

앞서 1심 재판부는 명 씨에게 무기징역을 선고했으나 검찰과 명 씨 모두 항소를 제기했습니다.

명 씨에 대한 항소심 선고 공판은 내년 1월 16일 열릴 예정입니다.

(취재 : 신정은, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
신정은 기자 사진
신정은 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지