경찰, 통일교 총재 최측근 전 비서실장 소환…'로비자금' 추적

▲ 정 전 통일교 총재 비서실장이 18일 서울 서대문구 경찰청에서 통일교의 정치권 금품 의혹 관련 조사를 받기 위해 출석하고 있다.

경찰이 정치권 인사들이 연루된 통일교 금품 수수 의혹과 관련해 한학자 총재의 전 비서실장인 정원주 씨를 불러 조사하고 있습니다.경찰청 특별전담수사팀은 오늘(18일) 오전 9시 43분쯤 서울 서대문구 경찰청사에서 정씨를 참고인 신분으로 소환했습니다.정씨는 통일교 최상위 행정조직인 천무원 부원장 등을 지낸 교단 2인자이자 한 총재의 최측근으로 알려진 인물입니다.정씨는 '정치권 금품 전달이 있었느냐', '한 총재 지시가 있었느냐', '280억 원이 정치권 로비에 사용된 게 맞느냐', '금고 자금 출처가 어떻게 되느냐' 등 취재진 질문에 답변하지 않고 조사실로 들어섰습니다.경찰은 2018∼2020년 무렵 통일교 측이 전재수 전 해양수산부 장관, 임종성 전 더불어민주당 의원, 김규환 전 미래통합당 의원에게 수천만 원의 현금 및 명품 시계 등을 전달한 정황 등에 대해 집중 조사할 것으로 보입니다.아울러 경찰이 확보한 전 전 장관의 통일교 행사 관련 축전 등을 토대로 전 전 장관과 통일교 간 연관성을 캐물을 것으로 전망됩니다.금품 수수 의혹 외에도 통일교 산하 재단이 2019년 전 전 장관 출판기념회 직후 한 권당 2만 원씩 500권의 책을 1천만 원을 들여 구매한 것과 관련해 한 총재 지시가 있었는지, 사후 보고가 이뤄졌는지 등을 과정 전반을 들여다볼 가능성도 있습니다.경찰은 어제 오전에는 서울구치소를 찾아 뇌물공여 및 정치자금법 위반 혐의를 받는 한 총재를 3시간 동안 접견 조사했습니다.또 '금고지기'로 알려진 통일교 관계자도 참고인 신분으로 불러 한 총재 개인 금고에 보관된 280억 원 상당의 뭉칫돈의 출처와 사용처 등도 조사했습니다.이번 의혹을 촉발한 윤영호 전 통일교 세계본부장에 대해서도 지난 11일 조사를 마친 경찰은 이들 진술과 증거들을 대조해 추가 수사를 이어갈 방침입니다.(사진=연합뉴스)