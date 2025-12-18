뉴스

경찰, 통일교 총재 최측근 전 비서실장 소환…'로비자금' 추적

김태원 기자
작성 2025.12.18 10:19 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
경찰, 통일교 총재 최측근 전 비서실장 소환…'로비자금' 추적
▲ 정 전 통일교 총재 비서실장이 18일 서울 서대문구 경찰청에서 통일교의 정치권 금품 의혹 관련 조사를 받기 위해 출석하고 있다.

경찰이 정치권 인사들이 연루된 통일교 금품 수수 의혹과 관련해 한학자 총재의 전 비서실장인 정원주 씨를 불러 조사하고 있습니다.

경찰청 특별전담수사팀은 오늘(18일) 오전 9시 43분쯤 서울 서대문구 경찰청사에서 정씨를 참고인 신분으로 소환했습니다.

정씨는 통일교 최상위 행정조직인 천무원 부원장 등을 지낸 교단 2인자이자 한 총재의 최측근으로 알려진 인물입니다.

정씨는 '정치권 금품 전달이 있었느냐', '한 총재 지시가 있었느냐', '280억 원이 정치권 로비에 사용된 게 맞느냐', '금고 자금 출처가 어떻게 되느냐' 등 취재진 질문에 답변하지 않고 조사실로 들어섰습니다.

경찰은 2018∼2020년 무렵 통일교 측이 전재수 전 해양수산부 장관, 임종성 전 더불어민주당 의원, 김규환 전 미래통합당 의원에게 수천만 원의 현금 및 명품 시계 등을 전달한 정황 등에 대해 집중 조사할 것으로 보입니다.

아울러 경찰이 확보한 전 전 장관의 통일교 행사 관련 축전 등을 토대로 전 전 장관과 통일교 간 연관성을 캐물을 것으로 전망됩니다.

금품 수수 의혹 외에도 통일교 산하 재단이 2019년 전 전 장관 출판기념회 직후 한 권당 2만 원씩 500권의 책을 1천만 원을 들여 구매한 것과 관련해 한 총재 지시가 있었는지, 사후 보고가 이뤄졌는지 등을 과정 전반을 들여다볼 가능성도 있습니다.

경찰은 어제 오전에는 서울구치소를 찾아 뇌물공여 및 정치자금법 위반 혐의를 받는 한 총재를 3시간 동안 접견 조사했습니다.

또 '금고지기'로 알려진 통일교 관계자도 참고인 신분으로 불러 한 총재 개인 금고에 보관된 280억 원 상당의 뭉칫돈의 출처와 사용처 등도 조사했습니다.

이번 의혹을 촉발한 윤영호 전 통일교 세계본부장에 대해서도 지난 11일 조사를 마친 경찰은 이들 진술과 증거들을 대조해 추가 수사를 이어갈 방침입니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김태원 기자 사진
김태원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지