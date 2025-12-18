뉴스

[현장영상] '부모 살해' 롭 라이너 아들 첫 법정 출석…공개된 체포 영상 보니

작성 2025.12.18 16:01 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
할리우드 영화 감독 롭 라이너 부부를 살해한 용의자로 지목된 이들의 아들 닉 라이너(32)가 현지 법원에 출석했습니다. 현지시간 17일 오전, 1급 살인 혐의 2건으로 기소된 닉은 로스앤젤레스(LA) 법원에 출두했는데요. 다만 유죄 여부에 대해서는 진술하지 않았습니다.

닉 라이너의 체포 당시 모습이 담긴 영상이 공개되기도 했습니다. 영상에는 닉 라이너가 엑스포지션 팍 인근 주유소 편의점에 들어가 음료를 구입한 뒤 길을 건너 메트로 역 방향으로 이동하는 모습이 담겼는데요. 이 과정에서 라이트를 켠 경찰차 여러 대가 접근하자, 라이너는 두 손을 들고 저항 없이 체포됐습니다.

현장영상에 담았습니다.

(구성: 양현이 / 영상편집: 나홍희 / 디자인: 이수민 / 제작: 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지