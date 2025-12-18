"아무도 이럴 줄 몰랐지?!" PPT 잔뜩 들고 와 '중대 발표'…"이게 팩트다!" 소문 돌았던 '대국민 연설' 요약 (트럼프 NOW)

도널드 트럼프 미국 대통령은 17일(현지시간) "취임 1년 만에 우리는 누구도 상상하지 못한 성과를 이뤄냈다"고 말했습니다.



트럼프 대통령은 미 동부시간 이날 밤 9시부터 백악관에서 20분 가까이 생중계한 대국민연설을 통해 "지난 11개월 동안 우리는 미국 역사상 그 어느 행정부보다도 워싱턴에 더 많은 긍정적인 변화를 가져왔다"며 이같이 밝혔습니다.



집권 후반기 국정 장악력에 결정적인 영향을 미칠 내년 11월 중간선거(상·하원 의원 등 선출)를 앞두고 고(高)물가 등으로 여론이 악화하는 가운데, 지난 1월 취임 뒤 트럼프 2기 행정부가 이뤄낸 성과를 부각하며 여론 반전을 시도한 것으로 해석됩니다.



트럼프 대통령은 "국내에서 파탄 직전에 놓였던 경제를 되살리고 있다"며 "지난 (조 바이든) 행정부와 의회의 동맹 세력(민주당)은 수조 달러를 국고에서 빼내 물가를 전례 없는 수준으로 끌어올렸다"며 "나는 지금 그 높아진 물가를 매우 빠르게 낮추고 있다"고 말했습니다.



특히 "내가 취임했을 당시 인플레이션은 지난 48년간 최악이었다. 이 모든 일은 민주당 행정부 시절 벌어졌으며 그때 '감당 가능한 생활비'라는 단어가 처음 들리기 시작했다"며 고물가 상황이 전임 정부에서 비롯됐다는 점을 강조했습니다.



트럼프 대통령은 자신의 광범위한 관세 정책에 대해서도 "나는 미국에 사상 최대 규모인 18조 달러(약 2천660조 원) 규모 투자를 유치했다. 이는 일자리 창출과 임금 인상, 경제 성장, 공장 신설, 훨씬 강화된 국가 안보를 의미한다"며 "이 성과의 상당 부분은 내가 가장 좋아하는 단어인 관세 덕분"이라고 말했습니다.



이와 함께 강력한 국경 방어 정책과 불공정한 무역 관행 개선, 마약과의 전쟁, 의약품 및 에너지 가격 인하 등을 자신의 성과로 꼽았습니다.



대외적으로는 "미국의 힘을 회복했고 10개월 만에 8개의 전쟁을 종식했으며 이란의 핵 위협을 끝내고 가자 전쟁을 끝내면서 3천 년 만에 처음으로 중동에 평화를 가져오고 인질 석방을 이끌어냈다"고 자평했습니다.



트럼프 대통령은 그러면서 "우리는 세계가 전례를 찾기 어려울 정도의 경제 붐을 앞두고 있다"며 내년 경제 상황이 한층 더 좋아질 것이라고 밝혔습니다.



그는 "수년 만에 처음으로 임금 상승 속도가 인플레이션을 크게 앞서고 있다"며 "새해가 되면 여러분의 지갑과 은행 계좌에서 (변화를) 확인하게 될 것"이라고 말했습니다.



아울러 올해 도입한 새 감세 정책으로 많은 미국 가정이 연간 1만 1천∼2만 달러(약 1천630만 원~2천960만 원)를 절감하게 될 것이라며 "내년 봄은 관세 효과와 (감세) 법안에 힘입어 사상 최대 규모의 환급 시즌이 될 것"이라고 말했습니다.



또한 군 장병 145만 명에게 이번 크리스마스 이전에 '전사 배당금'이라고 이름 붙인 특별 지급금을 1인당 1천776달러(약 260만 원)씩 지급하겠다면서 "수표가 이미 발송 중"이라고 말했습니다.



트럼프 대통령은 "앞으로 12개월 안에 1천600개의 신규 발전소를 개설할 예정"이라며 "이는 누구도 쉽게 깨지 못할 기록이 될 것이며, 전기 요금과 전반적인 물가가 대폭 하락할 것"이라고 말했습니다.



트럼프 대통령은 내년 5월 취임할 차기 연방준비제도(Fed·연준) 의장에 대해 "대폭적인 금리 인하를 믿는 사람"으로 "곧 발표할 것"이라고 소개하면서 "이에 따라 새해 초부터 주택담보대출(모기지) 상환 부담은 더 많이 줄어들 것"이라고 밝혔습니다.



차기 연준 의장 후보로는 트럼프 대통령의 측근 경제 참모인 케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장과 케빈 워시 전 연준 이사가 '양강 구도'를 형성하고 있습니다.



아울러 트럼프 대통령은 "새해에 미국 역사상 가장 공격적인 주택 개혁 정책을 발표할 것"이라고 예고했습니다.



최근 발표된 여론조사에서 트럼프 대통령의 국정 지지도는 하락 추이를 보이고 있습니다.



PBS와 NPR, 여론조사기관 마리스트가 지난 8∼11일 성인 1천440명을 대상으로 진행해 이날 공개한 여론조사(표본오차 ±3.2%포인트)에서 트럼프 대통령이 경제 운영을 잘하고 있다고 답한 응답자는 36%였습니다.



이는 트럼프 대통령의 1·2기 전체를 통틀어 가장 낮은 수치입니다.



지난 11월 뉴저지·버지니아 주지사, 뉴욕시장 선거에서 민주당이 압승을 거둔 것도 생활비 부담과 관련해 유권자들의 정부·여당 비판 여론이 반영된 결과라는 해석이 지배적입니다.



이날 트럼프 대통령의 연설은 그간 경제 성과를 부각하는 한편, 내년에 실질임금 상승과 감세, 금리 인하 등을 통해 경제 여건이 개선될 것이라는 전망을 제시하며 내년 중간선거를 앞둔 유권자 여론을 달래려는 의도로 해석됩니다.



