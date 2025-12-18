뉴스

[단독] '통일교 금품 의혹' 전재수 내일 경찰 소환 통보

동은영 기자
작성 2025.12.18 09:32 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
[단독] '통일교 금품 의혹' 전재수 내일 경찰 소환 통보
▲ 전재수 민주당 의원

'통일교 정치권 금품 수수' 의혹을 수사하는 경찰이 전재수 민주당 의원에게 내일(19일) 소환을 통보한 것으로 확인됐습니다.

SBS 취재 결과, 경찰청 국가수사본부 특별전담수사팀은 뇌물수수와 정치자금법 위반 혐의를 받는 전 의원에게 내일 오전부터 출석해 피의자 조사를 받으라고 통보했습니다.

내일 조사가 이뤄진다면 지난 10일 김건희특검으로부터 의혹 사건을 이첩받은 지 9일 만에, 전 의원과 임종성, 김규환 전 의원 등 윤영호 전 세계본부장이 금품을 건넨 대상으로 진술한 3명 가운데 가장 먼저 이뤄지는 피의자 조사가 됩니다.

전 의원은 윤 전 본부장으로부터 교단 현안인 한·일 해저터널 등 청탁과 함께 수천만 원대 금품을 받은 혐의를 받습니다.

경찰은 지난 15일 전 의원 자택, 의원실 사무실 등을 압수수색하며 영장에 '2천만 원·1천만 원대 명품시계 1점'을 전 의원이 수수했다고 적시했습니다.

경찰은 지난주 서울구치소를 찾아 윤 전 본부장에 대한 접견 조사를 한 차례 진행한 데 이어, 어제는 구치소에 수감된 한학자 총재를 약 3시간 동안 접견조사했습니다.

경찰은 한 총재와 윤 전 본부장이 공모했던 것으로 보고, 어제 한 총재 조사에서는 전 의원과 관련한 혐의 사실을 집중적으로 캐물은 것으로 파악됐습니다.

한 총재 측은 이에 대해 "윤 전 본부장이 개인적으로 한 일이라 잘 모른다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌습니다.

전 의원 측은 소환 통보와 관련한 SBS 취재에 응답하지 않았습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
동은영 기자 사진
동은영 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지