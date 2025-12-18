[단독] '통일교 금품 의혹' 전재수 내일 경찰 소환 통보

▲ 전재수 민주당 의원

'통일교 정치권 금품 수수' 의혹을 수사하는 경찰이 전재수 민주당 의원에게 내일(19일) 소환을 통보한 것으로 확인됐습니다.SBS 취재 결과, 경찰청 국가수사본부 특별전담수사팀은 뇌물수수와 정치자금법 위반 혐의를 받는 전 의원에게 내일 오전부터 출석해 피의자 조사를 받으라고 통보했습니다.내일 조사가 이뤄진다면 지난 10일 김건희특검으로부터 의혹 사건을 이첩받은 지 9일 만에, 전 의원과 임종성, 김규환 전 의원 등 윤영호 전 세계본부장이 금품을 건넨 대상으로 진술한 3명 가운데 가장 먼저 이뤄지는 피의자 조사가 됩니다.전 의원은 윤 전 본부장으로부터 교단 현안인 한·일 해저터널 등 청탁과 함께 수천만 원대 금품을 받은 혐의를 받습니다.경찰은 지난 15일 전 의원 자택, 의원실 사무실 등을 압수수색하며 영장에 '2천만 원·1천만 원대 명품시계 1점'을 전 의원이 수수했다고 적시했습니다.경찰은 지난주 서울구치소를 찾아 윤 전 본부장에 대한 접견 조사를 한 차례 진행한 데 이어, 어제는 구치소에 수감된 한학자 총재를 약 3시간 동안 접견조사했습니다.경찰은 한 총재와 윤 전 본부장이 공모했던 것으로 보고, 어제 한 총재 조사에서는 전 의원과 관련한 혐의 사실을 집중적으로 캐물은 것으로 파악됐습니다.한 총재 측은 이에 대해 "윤 전 본부장이 개인적으로 한 일이라 잘 모른다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌습니다.전 의원 측은 소환 통보와 관련한 SBS 취재에 응답하지 않았습니다.