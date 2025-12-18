무보, 미국 버라이즌 삼성 휴대전화 등 구매에 17억 달러 금융지원

▲ 한국무역보험공사 CI

한국무역보험공사(무보)는 미국 1위 통신사업자인 버라이즌의 삼성전자 통신기기 구매 프로젝트에 17억 달러(약 2조 5천억 원) 규모의 금융을 제공한다고 오늘(18일) 밝혔습니다.버라이즌은 약 1억 5천만 명의 가입자를 보유한 미국 시장점유율 1위 통신사업자로, 이번에 조달한 자금은 전액 삼성전자 휴대전화, 태블릿 등 통신기기 구매에 쓰입니다.무보는 글로벌 스마트폰 제조사 간 경쟁이 치열한 가운데 각국의 주요 통신사를 대상으로 우리 기업의 제품 구매를 조건으로 한 '디바이스 파이낸싱' 지원을 이어오고 있습니다.올해 초 캐나다 최대 통신사업자 벨에 7억 달러(약 1조 원) 규모의 국산 통신기기 구매자금을 지원했으며 2021년 폴란드, 2023년 프랑스 통신사에 각각 1억 유로(약 1천700억 원), 3억 5천만 유로(약 6천100억 원) 규모의 금융을 제공한 바 있습니다.장영진 무보 사장은 "보호무역주의 심화에 대응해 기존 자본재 수출 위주의 금융 지원 전략에서 통신기기 등 소비재 수출 지원을 활성화하고 있다"며 "글로벌 우량 바이어에 대한 금융지원을 확대해나가겠다"고 말했습니다.(사진=한국무역보험공사 제공, 연합뉴스)