미 오스카 시상식, 2029년부터 유튜브로 전세계 생중계

▲ 오스카 시상식, 2029년부터 유튜브로 중계

영화계 최고 권위의 아카데미(오스카상) 시상식이 2029년부터 유튜브로 전 세계에 생중계됩니다.오스카 시상식을 주관하는 미국 영화예술과학아카데미(AMPAS)는 구글(알파벳)의 유튜브와 다년간의 중계 계약을 체결했다고 17일(현지시간) 발표했습니다.이에 따라 2029년 제101회 오스카 시상식을 시작으로 2033년까지 유튜브가 이 시상식의 전 세계 독점 중계권을 보유하게 됐습니다.시청자들은 전 세계 어디에서나 유튜브를 통해 시상식을 무료로 시청할 수 있습니다.또 이번 파트너십을 통해 전 세계 영화 팬들은 오스카 유튜브 채널에서 아카데미의 다른 행사와 프로그램에도 접근할 수 있게 된다고 아카데미 측은 전했습니다.아울러 구글 측은 5천200만여 점의 소장품을 보유한 '아카데미 컬렉션' 일부를 디지털화하는 데 기여하기로 했습니다.닐 모헌 유튜브 최고경영자(CEO)는 "아카데미와의 협력은 오스카의 오랜 전통을 고수하면서도 창의성을 지닌 새로운 세대와 영화 애호가들에게 영감을 불어넣을 것"이라고 말했습니다.아카데미는 지난 70여 년간 미국 지상파 채널을 통해 시상식을 중계해 왔습니다.1953년 3월 NBC로 처음 방송됐고, 1961년부터 10년간 ABC로 옮겼다가 다시 NBC를 거쳐 1976년부터 ABC에서 계속 중계됐습니다.아카데미 측은 2028년 제100회 오스카 시상식까지 디즈니 산하 ABC와 파트너십을 지속할 예정이라고 밝혔습니다.블룸버그 통신에 따르면 디즈니는 이 시상식 중계권 대가로 연간 약 7천500만 달러(약 1천109억 원)를 지불해온 것으로 알려져 있습니다.아카데미와 유튜브 간의 새 계약 조건은 공개되지 않았습니다.(사진=영화예술과학아카데미(AMPAS) 제공, 연합뉴스)