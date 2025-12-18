뉴스

"세계 최대 항공기 추적 앱, 독도를 다케시마로 표기"

유영규 기자
작성 2025.12.18
▲ 한국에서 '플라이트레이더24'에 접속했을 때 독도 표기(왼쪽)와 일본에서 언어를 한국어로 설정해 접속한 독도 표기

세계에서 가장 많이 이용되는 항공기 추적 애플리케이션 '플라이트레이더24'가 독도를 일본식 명칭인 '다케시마(Takeshima)'로 표기해 논란이 되고 있습니다.

스웨덴 기업이 출시한 플라이트레이더24는 전 세계 항공기 운항 정보를 실시간으로 확인할 수 있는 글로벌 항공기 추적 앱입니다.

서경덕 성신여대 교수는 오늘(18일) 자신의 SNS에서 "한국에서 해당 앱을 이용할 경우 독도는 '독도(Dokdo)'로 표기되지만, 일본에서 언어를 한국어로 설정해 접속하면 '다케시마'로 소개되고 있다"고 밝혔습니다.

서 교수는 즉각 '플라이트레이더24'에 항의 메일을 보내 "독도는 역사적·지리적·국제법적으로 명백한 대한민국 영토라는 점을 전달했다"며 "독도 관련 영어 영상도 함께 첨부해 이른 시일 내에 시정할 것"을 요구했습니다.

플라이트레이더24는 올해 인스타그램에서 이용자 간 위치를 공유하는 지도 서비스를 시작했습니다.

이 서비스에서도 한국에서는 'DOKDO'로 표기됐지만, 일본에서는 'TAKESHIMA'로 표시되고 있습니다.

현재 구글 지도 역시 한국에서 접속할 경우 '독도'로 표기되지만, 일본에서는 일본 측이 주장하는 명칭인 '竹島(다케시마)'로 표시되고 있습니다.

서 교수는 "세계적인 포털과 SNS, 각종 지도 기반 앱에서 일본에서 접속할 경우 독도를 '다케시마'로 표기하는 사례가 늘고 있다"며 "독도에 대한 지속적인 대응과 함께 글로벌 홍보 강화를 통해 잘못된 표기를 바로잡아야 한다"고 강조했습니다.

(사진=서경덕 교수 제공, 연합뉴스)
