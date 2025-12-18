1. 노동자 사망 축소 지시 의혹…'맹탕' 청문회



지난 2020년 쿠팡 노동자가 숨진 사건과 관련해 김범석 쿠팡 의장이 사건의 축소를 지시했던 정황이 확인됐습니다. 김범석 의장이 불출석한 국회 쿠팡 청문회에선 새로 부임한 미국인 대표가 무성의한 답변으로 일관해 공분을 샀습니다.



2. '280억 금고지기' 소환…한학자 구치소 접견조사



통일교 정치권 로비의혹을 수사 중인 경찰이 한학자 총재의 금고를 관리하는 최측근을 불러 금고 속 280억 출처를 조사한 것으로 알려졌습니다. 수감 중인 한 총재에 대한 접견 조사도 3시간 동안 진행됐습니다.



3. '주한미군 감축 견제' 미 국방수권법안 통과



트럼프 행정부가 주한미군을 일방적으로 감축하지 못하게 견제하는 국방수권법안이 미국의 상·하원을 모두 통과했습니다. 국방 예산을 주한미군 감축에 쓰는데 제약을 두는 조항은 5년 만에 다시 담겼습니다.



4. 택시에서 내린 승객 옆차선 차량에 숨져



어젯(17일)밤 대전에서 택시에서 내린 70대 승객이 옆 차선에서 달려오던 차량에 치여 숨졌습니다. 중앙선을 넘은 SUV차량이 마주 오던 차량과 충돌해 6명이 다치는 사고도 있었습니다.