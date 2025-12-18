역사·고고학계 "이재명 정부·정치권, 사이비 역사 선 그어야"

▲ '환단고기 역주본' 책 표지

역사·고고학계가 최근 이재명 대통령이 언급한 '환단고기'와 관련해 정치권을 향해 단호한 입장을 취할 것을 촉구했습니다.한국역사연구회, 한국고대사학회, 역사학회 등 48개 학회는 17일 성명서를 내고 "이재명 정부와 여·야 정치권은 '사이비 역사'의 위험성을 직시하고 명확하게 선을 그어야 한다"며 이같이 밝혔습니다.이들은 "이 대통령이 동북아역사재단의 업무 보고에서 '환빠'와 '환단고기'를 언급한 것을 계기로 사이비 역사가 정치·사회적 이슈로 부상했다"고 우려했습니다.이들은 '환단고기'가 "명백한 위서(僞書·거짓으로 꾸며낸 책)"라고 강조했습니다.이 책은 고려 말∼조선 전기에 저술된 여러 책을 바탕으로 1911년에 간행됐다고 알려져 있으나, 주류 사학계에서는 1979년에 간행한 위서로 봅니다.학회는 "'환단고기'를 바탕으로 한 사이비 역사는 부정선거론 만큼이나 터무니없는 주장"이라며 "그 뿌리는 일본 제국주의의 대아시아주의와 맞닿아 있다"고 지적했습니다.그러면서 "역사학계와 사이비 역사 사이에는 어떠한 학문적 논쟁도 존재하지 않는다"며 "사이비 역사의 일방적 비방과 터무니없는 주장이 존재할 뿐"이라고 주장했습니다.이들은 "이재명 정부는 사이비 역사에 대해 명확한 입장을 표명하고 어떠한 지원도 하지 말라"며 "정치권은 정치적 유불리를 떠나 단호한 입장을 취하라"고 촉구했습니다.역사학계는 사이비 역사를 비판하는 입장을 꾸준히 내고 있습니다.이들은 지난 10월 전국역사학대회에서 이를 비판하며 위험성을 알리는 성명을 발표했습니다.(사진=상생출판 제공, 연합뉴스)