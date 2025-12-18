뉴스

역사·고고학계 "이재명 정부·정치권, 사이비 역사 선 그어야"

유영규 기자
작성 2025.12.18 07:02 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
역사·고고학계 "이재명 정부·정치권, 사이비 역사 선 그어야"
▲ '환단고기 역주본' 책 표지

역사·고고학계가 최근 이재명 대통령이 언급한 '환단고기'와 관련해 정치권을 향해 단호한 입장을 취할 것을 촉구했습니다.

한국역사연구회, 한국고대사학회, 역사학회 등 48개 학회는 17일 성명서를 내고 "이재명 정부와 여·야 정치권은 '사이비 역사'의 위험성을 직시하고 명확하게 선을 그어야 한다"며 이같이 밝혔습니다.

이들은 "이 대통령이 동북아역사재단의 업무 보고에서 '환빠'와 '환단고기'를 언급한 것을 계기로 사이비 역사가 정치·사회적 이슈로 부상했다"고 우려했습니다.

이들은 '환단고기'가 "명백한 위서(僞書·거짓으로 꾸며낸 책)"라고 강조했습니다.

이 책은 고려 말∼조선 전기에 저술된 여러 책을 바탕으로 1911년에 간행됐다고 알려져 있으나, 주류 사학계에서는 1979년에 간행한 위서로 봅니다.

학회는 "'환단고기'를 바탕으로 한 사이비 역사는 부정선거론 만큼이나 터무니없는 주장"이라며 "그 뿌리는 일본 제국주의의 대아시아주의와 맞닿아 있다"고 지적했습니다.

그러면서 "역사학계와 사이비 역사 사이에는 어떠한 학문적 논쟁도 존재하지 않는다"며 "사이비 역사의 일방적 비방과 터무니없는 주장이 존재할 뿐"이라고 주장했습니다.

이들은 "이재명 정부는 사이비 역사에 대해 명확한 입장을 표명하고 어떠한 지원도 하지 말라"며 "정치권은 정치적 유불리를 떠나 단호한 입장을 취하라"고 촉구했습니다.

역사학계는 사이비 역사를 비판하는 입장을 꾸준히 내고 있습니다.

이들은 지난 10월 전국역사학대회에서 이를 비판하며 위험성을 알리는 성명을 발표했습니다.

(사진=상생출판 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지