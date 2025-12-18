'대저택'이 서울 아파트 한 채 값…내부 보니

요즘 방 20개, 욕실이 아홉개나 딸린 집을 사려면 돈이 얼마나 들까요.



스코틀랜드에선 서울 아파트 한 채 값이면 가능하다고 해 관심을 끌고 있습니다.



외관부터 정말 으리으리하죠.



영국 스코틀랜트 룸 섬에 위치한 킨로크 성입니다.



약 3만 제곱미터 부지에 자리한 이 성은 침실 20개, 욕실 9개, 거실 7개에다가 벽으로 둘러싸인 정원을 갖추고 있는데요.



안에는 갤러리형 복도와 응접실, 무도회장과 당구장, 심지어 도서관까지 있고 곳곳에는 고풍스러운 19세기 장식품과 초상화들로 장식했다고 하네요.



최근 우리 돈 약 13억 원에 매물로 나와 세계인들의 이목을 끌고 있는데요.



웅장한 규모에 비해 가격이 다소 낮게 책정된 듯 싶죠.



전문가들은 대도시 원룸 값에 성 한 채라는 점은 매력적이지만 높은 유지 보수 비용과 섬이라는 지리적 한계가 부담으로 작용한다고 설명했습니다.



