뉴스

'대저택'이 서울 아파트 한 채 값…내부 보니

SBS 뉴스
작성 2025.12.18 07:53 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
요즘 방 20개, 욕실이 아홉개나 딸린 집을 사려면 돈이 얼마나 들까요.

스코틀랜드에선 서울 아파트 한 채 값이면 가능하다고 해 관심을 끌고 있습니다.

외관부터 정말 으리으리하죠.

영국 스코틀랜트 룸 섬에 위치한 킨로크 성입니다.

약 3만 제곱미터 부지에 자리한 이 성은 침실 20개, 욕실 9개, 거실 7개에다가 벽으로 둘러싸인 정원을 갖추고 있는데요.

안에는 갤러리형 복도와 응접실, 무도회장과 당구장, 심지어 도서관까지 있고 곳곳에는 고풍스러운 19세기 장식품과 초상화들로 장식했다고 하네요.

최근 우리 돈 약 13억 원에 매물로 나와 세계인들의 이목을 끌고 있는데요.

웅장한 규모에 비해 가격이 다소 낮게 책정된 듯 싶죠.

전문가들은 대도시 원룸 값에 성 한 채라는 점은 매력적이지만 높은 유지 보수 비용과 섬이라는 지리적 한계가 부담으로 작용한다고 설명했습니다.

(화면출처 : 유튜브 @Kinloch Castle Friends Association, @NatureandHikingshorts-gz7om)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지