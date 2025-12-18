독일 의회, 86조 원 규모 군사장비 구매 승인

▲ 독일 국기

우크라이나 전쟁 이후 재무장을 선언한 독일 정부가 약 500억 유로(약 86조 5천억 원) 규모의 무기·군사장비 구매를 자국 의회에서 승인받았습니다.dpa통신 등에 따르면 독일 연방의회 예산위원회는 현지시간 17일 독일 국방부가 제출한 30여 개 항목의 지출안을 통과시켰습니다.구매 안에는 군복 등 개인장비 210억 유로(36조 4천억 원), 푸마 장갑차 200대 42억 유로(7조 3천억 원), 애로우-3 방공시스템 40억 유로(6조 9천억 원), 정찰용 무인기 '시 가디언'(MQ-9B) 8대 15억 유로(2조 6천억 원), 패트리엇 방공시스템 15억 5천만 유로(2조 7천억 원) 등이 포함됐습니다.규정상 2천500만 유로(433억 원) 이상이 드는 사업은 예산위원회의 승인을 별도로 받아야 합니다.국방부가 올해 승인받은 장비 구매는 829억 8천만 유로(144조 원), 최근 3년간 1천884억 유로(326조 9천억 원)나 됩니다.독일 정부는 2022년 2월 우크라이나 전쟁 발발 직후 재무장을 선언하고 국방 예산을 큰 폭으로 늘리고 있습니다.올해 3월에는 국방비에 한해 기본법(헌법)의 신규 부채 한도를 해제했습니다.내년 국방 정규예산은 올해보다 32％ 늘어난 827억 유로(143조 5천억 원)로 책정됐습니다.또 현재 18만 3천 명인 현역병의 숫자를 2035년 최대 27만 명까지 늘리기로 하고 자원 입대하는 신병이 부족하면 의회 의결을 거쳐 징병제로 전환한다는 내용의 병역법 개정안을 지난달 통과시켰습니다.(사진=게티이미지코리아)