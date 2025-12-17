뉴스

신생아 버려 숨지게 한 베트남 유학생 산모 구속 "도망 염려"

유수환 기자
작성 2025.12.17 23:11 조회수
신생아 버려 숨지게 한 베트남 유학생 산모 구속 "도망 염려"
▲ 지난 14일 아기 낳아 대학 주변에 버린 베트남 출신 유학생이 17일 구속 전 피의자 심문에 출석하고 있다.

갓 태어난 아기를 유기해 숨지게 한 혐의를 받는 베트남 국적 유학생 산모가 구속됐습니다.

서울중앙지법 이정재 영장전담 부장판사는 아동 학대 처벌법상 아동 학대 살해 혐의를 받는 20대 산모 A 씨에 대해 도망할 염려가 있다며 구속영장을 발부했습니다.

A 씨의 출산과 범행을 도운 친구 B 씨에 대한 구속영장은 기각됐습니다.

이 판사는 "피의자와 관련자의 진술, 문자메시지 내역 등에 비춰 볼 때 사전공모와 범죄의 고의에 관한 소명이 부족하다"고 판단했습니다.

또 불구속 상태에서 방어권을 충분히 행사할 수 있도록 할 필요성이 있는 점, 증거자료 대부분이 수집돼 증거를 인멸할 우려가 있다고 보기 어려운 점 등을 고려했다고 설명했습니다.

A 씨는 지난 14일 저녁 6시 20분쯤 동국대 서울캠퍼스 인근 건물 앞에 아기를 버리고 간 혐의를 받고 있습니다.

당시 경찰과 소방 당국은 "종이봉투에 신생아가 버려졌다"는 신고를 받고 출동해 병원으로 이송했지만, 아기는 숨졌습니다.

경찰은 정확한 사인을 확인하기 위해 숨진 아기의 시신을 부검해 분석 중입니다.

A 씨는 한국어 단기 연수 과정에 참가하기 위해 지난 12일 임신한 상태로 입국한 것으로 전해졌습니다.

(사진=연합뉴스)
