신생아 버려 숨지게 한 베트남 유학생 산모 구속 "도망 염려"

▲ 지난 14일 아기 낳아 대학 주변에 버린 베트남 출신 유학생이 17일 구속 전 피의자 심문에 출석하고 있다.

갓 태어난 아기를 유기해 숨지게 한 혐의를 받는 베트남 국적 유학생 산모가 구속됐습니다.서울중앙지법 이정재 영장전담 부장판사는 아동 학대 처벌법상 아동 학대 살해 혐의를 받는 20대 산모 A 씨에 대해 도망할 염려가 있다며 구속영장을 발부했습니다.A 씨의 출산과 범행을 도운 친구 B 씨에 대한 구속영장은 기각됐습니다.이 판사는 "피의자와 관련자의 진술, 문자메시지 내역 등에 비춰 볼 때 사전공모와 범죄의 고의에 관한 소명이 부족하다"고 판단했습니다.또 불구속 상태에서 방어권을 충분히 행사할 수 있도록 할 필요성이 있는 점, 증거자료 대부분이 수집돼 증거를 인멸할 우려가 있다고 보기 어려운 점 등을 고려했다고 설명했습니다.A 씨는 지난 14일 저녁 6시 20분쯤 동국대 서울캠퍼스 인근 건물 앞에 아기를 버리고 간 혐의를 받고 있습니다.당시 경찰과 소방 당국은 "종이봉투에 신생아가 버려졌다"는 신고를 받고 출동해 병원으로 이송했지만, 아기는 숨졌습니다.경찰은 정확한 사인을 확인하기 위해 숨진 아기의 시신을 부검해 분석 중입니다.A 씨는 한국어 단기 연수 과정에 참가하기 위해 지난 12일 임신한 상태로 입국한 것으로 전해졌습니다.(사진=연합뉴스)