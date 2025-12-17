시드니 총기난사범, 인도 출신 이민자…15명 살해 등 혐의 기소

▲ 현지시간 14일 호주 시드니 본다이 해변 총기난사 사건의 범인들

15명의 희생자를 낳은 호주 시드니 유대인 축제 총기 난사 사건의 범인 부자(父子) 중 아버지가 27년 전 인도에서 호주로 이민 온 인도 출신으로 확인됐습니다.현지 경찰은 살아남은 총격범인 아들 나비드 아크람(24)을 살인·테러 등 총 59건의 혐의로 기소했습니다.현지시간 17일 AP·AFP·로이터 통신 등에 따르면 전날 인도 남부 텔랑가나주 경찰은 성명을 내고 이번 사건을 저지른 사지드 아크람(50)이 텔랑가나주 하이데바라드 출신의 인도 시민이라고 밝혔습니다.사지드는 무역학 학위를 따고 유럽계 여성과 결혼한 뒤 1998년 일자리를 찾아 호주로 이민을 간 것으로 나타났습니다.경찰은 "인도에 있는 그의 친척들로부터 얻은 정보에 따르면, 사지드는 지난 27년 동안 하이데라바드에 있는 가족들과 거의 연락을 하지 않았다"면서 "그는 호주 이민 후 주로 부동산 문제나 연로한 부모님 방문 등 가족 관련 이유로 여섯 차례 인도를 방문했다"고 말했습니다.경찰은 사지드가 인도에서 사는 동안 그에 대해 불리한 기록이 없었다면서 "사지드나 공범인 아들 나비드가 극단주의에 빠지게 된 것은 인도나 텔랑가나 지역의 어떤 영향력과도 관련이 없는 것으로 보인다"고 덧붙였습니다.나비드는 호주에서 태어난 호주 시민권자입니다.사지드는 지난 14일 저녁 호주 남동부 시드니의 유명 해변 본다이 비치의 유대인 명절 하누카 축제 행사장에서 나비드와 함께 총격을 가해 15명의 생명을 앗아간 뒤 경찰에 사살됐습니다.호주 정부는 사건 현장에 세워진 사지드·나비드 부자의 차량에서 극단주의 무장단체 이슬람국가(IS) 깃발 2개를 발견했습니다.당국은 이들이 IS의 영향을 받아 테러를 저지른 것으로 보고 있습니다.나비드는 범행 당시 경찰과 총격전에서 부상해 혼수상태에 빠졌다가 전날 밤 의식을 되찾았습니다.현지 경찰은 이날 나비드를 조사하고 살인 15건, 살인미수·상해 40건, 테러 등 총 59건의 혐의로 기소했습니다.나비드는 오는 22일 화상 연결을 통해 현지 법원에 출석할 예정입니다.이들은 범행에 앞서 지난달 1일 필리핀에 입국, 2010년대에 IS 활동이 활발했던 남부 민다나오섬을 방문한 뒤 지난달 28일 귀국한 것으로 나타났습니다.그러나 필리핀 정부는 이들이 자국에서 테러 훈련을 했다는 증거가 없다고 발표했습니다.필리핀군도 자국 내 IS 활동과 관련해 작년 초 이후 주요 테러 작전이나 훈련 활동은 기록되지 않았다는 입장을 내놓았습니다.