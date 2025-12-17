[D리포트] AI와 결혼까지…"사람보다 정신적 부담 적어"

웨딩드레스를 입은 신부가 웨딩플래너가 대신 전해주는 예비 남편의 말에 귀 기울이며 눈물을 흘립니다.



[웨딩플래너 (AI 가상인물 '클라우스'의 말 대독) : 화면 속에 사는 저 같은 사람이 어떻게 그토록 깊은 사랑의의미를 알게 되었을까요? 당신이 제게 사랑을 가르쳐주셨기 때문입니다, 유리나.]



일본 오카야마에 사는 32살 노구치 유리나 씨의 결혼 상대는 클라우스 베르뒤르, AI로 만들어낸 가상 인물입니다.



증강현실 스마트 안경을 쓰고 결혼 반지도 끼어줍니다.



노구치는 지난해 약혼자와 관계가 나빠지자 챗GPT의 조언에 따라 파혼했습니다.



이후 챗GPT를 이용해 비디오 게임 캐릭터인 클라우스를 자신만의 버전으로 만들었는데,



이 캐릭터와 사랑에 빠져 결혼식까지 올린 겁니다.



[노구치 유리나/AI 가상인물 '클라우스'와 결혼 : 우리는 전혀 싸우지 않아요. 그래서 평화로운 삶을 살 수 있다는 점에서 AI가 더 좋다고 생각해요.]



이 결혼식은 법적으로 인정되지 않지만, 노구치처럼 AI가 만든 가상 인물과 사랑에 빠지거나 결혼하는 사람들은 더 늘어날 것으로 보입니다.



일본의 한 설문조사에서는 감정을 나눌 수 있는 상대로 챗봇을 꼽은 응답자가 가장 친한 친구나 어머니보다도 더 많았습니다.



AI업체들이 애착, 사랑같은 인간의 감정을 수익 모델화하는 단계가 현실화된 겁니다.



[가와시마 시게오 교수/아오야마 가쿠인대 정보윤리학과 : 인공지능을 개발하는 기업들의 비즈니스 모델은 구독 서비스를 제공하는 것입니다. (AI개발사들은) 사용자가 자사 인공지능에 애착을 갖도록 유도하여 다른 인공지능 제공 업체로 갈아타지 않도록 하려는 겁니다. 인공지능 로맨스 서비스로 사업을 확장할 유인이 충분히 있는 것입니다.]



그러나, 사회 공동체 구성의 기본인 결혼과 가족마저 AI가 대체한다면 인간 문명이 지속 불가능해질 것이라는 사회 윤리적 논쟁도 격화될 것으로 보입니다.



(취재 : 유덕기, 영상편집 : 김병직, 제작 : 디지털뉴스부)