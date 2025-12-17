EPL 떠난 이유는?…쏘니가 밝힌 "완벽한 이별"

프리미어리그 토트넘이 조금 전 미니 다큐를 통해 손흥민 선수와 이별 과정을 공개했는데요.



완벽한 이별의 뒷이야기와 손흥민 선수의 속마음을 들어보시죠.



토트넘이 공개한 영상에서, 손흥민은 지난 5월 유로파리그 우승의 꿈을 이룬 뒤' 새로운 도전을 위해 이적을 결심했다고 밝혔습니다.



프리미어리그 팀들의 러브콜도 있었지만, 미국행을 택한 이유는 명확했습니다.



[손흥민/전 토트넘 주장 : 다른 프리미어리그 팀으로 가고 싶지 않았어요. 토트넘을 위해서만 뛸 거고, 토트넘을 상대로 뛰고 싶진 않아요.]



이후 토트넘과 작별의 순간까지, 가슴 아팠던 상황과 슬픈 표정도 생생히 엿볼 수 있었는데요.



[손흥민/전 토트넘 주장 : 너 얼굴 왜 그래?]



[사르/토트넘 선수 : 보고 싶을 거야.]



손흥민은 가슴은 아팠지만 더 이상 완벽할 수 없는 이별이라며, 토트넘에서 찬란했던 시간에 작별을 고했습니다.



[손흥민/전 토트넘 주장 : ((다른 방식으로 작별할 수 있다면) 바꿀 건가요?) 아뇨. 제 생각엔 그저 완벽했어요.]



(영상편집 : 박정삼, 화면출처 : 토트넘 유튜브)