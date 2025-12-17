'마운자로' 선물한 수상한 병원, 체외충격파 둔갑한 이유 (풀영상)

<앵커>



체외충격파 치료를 받으면 비만 치료 주사제인 '마운자로'를 마치 선물처럼 주고 있는 병원의 실태, 어제(16일) 보도해 드렸습니다. 수많은 치료 중에 왜 하필 체외충격파로 둔갑시켰을까요.



먼저, 박하정 기자가 심층 취재했습니다.



<박하정 기자>



비만 치료 주사제 '마운자로'를 파란 봉투에 담아 선물처럼 나눠준 병원.



이 병원이 권한 치료는 통증 부위에 고에너지 음파를 가하는 체외충격파였습니다.



[의사 : 아프신 데 있어요? 평소에, 어깨? (어깨는 맨날 아프죠.) 그럼 그쪽으로 합시다. 원래는 제가 따로 이렇게 영업을 안 하는 데, 잠깐 시간이 비어가지고.]



이런 대화 이후 의사는 진료기록부에 '외상성으로 명시되지 않은 회전근개 찢김 또는 파열'이라고 적었습니다.



환자가 통증을 언급했다고 하면 보험사가 진료기록부의 허위 기재를 입증하고 보험금 지급을 거절하기가 어렵습니다.



이렇게 서류가 만들어진 뒤,



[간호사 : (아직 기다려야 돼요, 하려면?) 아, 그럴 것 같아요. 선생님들 손이 비어야 가능하거든요.]



순서를 기다린 끝에, 체외충격파 치료가 시작됩니다.



[팔은 벌리실게요.]



치료에 걸린 시간은 20분 남짓.



30분에서 1시간까지 걸리는, 손으로 근·골격계 질환을 치료하는 도수치료와 비교하면 금방 끝나기 때문에 환자 회전율이 높은 데다, 초기 투자 비용인 기기 값만 부담하면 추가로 나가는 돈도 많지 않습니다.



반면 비급여라는 특성상 체외충격파 치료비는 병원이 상대적으로 자유롭게 정할 수 있습니다.



이렇다 보니 최저 1만 원부터 최고 45만 원까지 병원마다 가격이 천차만별입니다.



비만 치료 주사제 가격만큼 병원이 치료비를 비싸게 받아도 의심받지 않는 구조입니다.



심지어 취재진이 찾은 병원은 체외충격파 치료를 당장 받지 않아도 진료 서류를 떼주겠다고 했습니다.



보건복지부는 이런 체외충격파를 '관리급여'로 바꿔 가격 기준을 정하는 방안을 추진해 왔습니다.



하지만 의사협회는 "체외충격파와 도수치료는 낮은 의료 수가 체계 속에서 근근이 버티는 일선 개원가의 마지막 생존 보루"라고 반발했고, 결국 지난 9일 체외충격파를 제외한 3가지 항목만 관리급여로 지정됐습니다.



정부가 의료계에 자정안을 마련해 달라고 요청한 상황인데, 현장에서는 체외충격파를 활용한, 비만 치료 주사제를 미끼로 한 신종 보험 사기 의혹이 커지고 있습니다.



<앵커>



저희 보도 이후 보건복지부를 비롯한 관련 기관들은 즉각 대응에 나섰습니다. 정은경 보건복지부 장관은 필요한 조치를 하겠다고 밝혔고, 금융감독원은 보험사기에 해당하는지 들여다보기로 했습니다.



이어서 조윤하 기자가 전하겠습니다.



<조윤하 기자>



비만 치료 주사제 '마운자로'를 미끼로 한 보험 사기 의혹이 SBS 보도를 통해 제기되자, 정은경 보건복지부 장관은 이번 사안에 대해 구체적으로 확인하겠다고 밝혔습니다.



"법 위반 사항이 있다면 필요한 조치를 취하겠다"고 했습니다.



[정은경/보건복지부 장관 (SBS '편상욱의 뉴스브리핑') : 진료를 유인하거나, 알선하거나 허위 서류를 작성했다고 하면 의료법이나 다른 관련 법령에 저촉될 수 있기 때문에 세부적인 내용을 확인하고 필요한 조치를 하도록 하겠습니다.]



맞지도 않은 주사가 진료비 내역에 들어가고, 환자가 언급하지 않은 증상을 진료기록부에 기재한 사실을 복지부가 확인하면, 의료법에 따라 의사 면허 정지 같은 행정 처분의 대상이 됩니다.



금융감독원은 이번 사안이 마운자로를 이용한 보험 사기일 가능성이 높다고 보고, 여러 보험사들에 청구된 체외충격파 실손보험금 규모가 얼마나 되는지 등 구체적인 사실 관계를 들여다보기로 했습니다.



의료계 내부에서도 비판의 목소리가 잇따라 나왔습니다.



대한의사협회는 "윤리의식을 저버린 중대한 범죄 행위이며, 의료계 전체에 대한 국민 신뢰를 훼손하는 행위를 용납할 수 없다"고 강하게 비판했고, 해당 병원이 속한 서울시의사회는 진상 파악에 나섰습니다.



[황규석/서울시의사회 회장 : 서울시의사회 안에는 전문가 평가단이라는 제도가 있고, 그걸 통해서 진상 파악을 하고, 비윤리적이거나 도덕적이지 못한 진료 행위에 대해서는 내부적으로 확실하게 단속하겠습니다.]



실손보험료가 줄줄이 새는 걸 막기 위해 경찰 등의 신속한 강제 수사가 필요하다는 의견도 나옵니다.



<앵커>



이 내용 취재한 박하정 기자와 자세한 이야기 나눠보겠습니다.



Q. 환자들은 병원을 어떻게 찾았을까?



[박하정 기자 : 저희도 제보를 받고 취재를 시작하게 됐는데, 불법성 소지가 있다 보니 병원이 공개적으로 알릴 리는 없잖아요. 병원 주변에 알음알음 입소문이 나면서 환자들이 찾게 된 것으로 추정이 됩니다. 취재진이 병원을 처음 찾아서 비만 치료 상담을 받고 싶다고 했을 때, 소개를 해준 지인 이름과 지인의 휴대전화 번호 뒷자리, 그리고 몇 년생인지까지를 밝혀달라고 요구를 받았는데요. 그만큼 은밀하게 정보가 유통되고 있었습니다.]



Q. 비만 치료 주사제 자체는 문제 없나?



[박하정 기자 : 취재진이 비만 주사 치료제 '마운자로'에 적혀 있는 일련번호를 통해서 제약사에 직접 확인을 했는데, 정품은 맞았습니다. 이 해당 주사제가 수입된 뒤 한 도매업체에 넘겨진 것까지도 파악을 했지만, 그 이후의 유통 경로는 확인되지 않았습니다. 해당 의사는 마운자로를 싸게 살 수 있는 도매상을 수소문해서 구입하고 있다고 했습니다.]



Q. 전문의약품 마운자로, 받기 어렵지 않았나?



[박하정 기자 : 취재진이 받은 마운자로는 의사 처방이 필요한 전문의약품입니다. 원래 당뇨병 치료제로 쓰인 건데요. 환자의 체질량지수, 즉 BMI가 30 이상으로 비만이거나, 고혈압 등이 있으면서 BMI가 27 이상 30 미만인 과체중일 때는 체중 관리를 위해 처방될 수 있습니다. 그런데 취재진이 찾은 병원에서는 BMI를 측정하지도, 심지어 키와 몸무게 자체를 재지도 않았습니다. 취재진에게 그냥 적어서 내라고 할 뿐이었습니다. 기본적인 확인 절차도 부실했던 겁니다.]



Q. 부작용 위험은 없나?



[박하정 기자 : 저희가 취재한 전문가, 그러니까 한 대학병원 내분비내과 교수는 앞서 언급한 BMI 기준의 대상자 외에는 약제에 대한 안정성과 유효성이 확보되지 않은 상황이다, 이렇게 설명했습니다. 마운자로가 국내에 출시된 지난 8월부터 9월까지 한 달 사이에만 보고된 이상 사례가 35건이었는데요. 저혈당 쇼크도 보고됐습니다. 의사의 정확한 진단과 처방이 반드시 필요합니다.]