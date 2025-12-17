영장엔 "천정궁서 '3천만 원' 전달"…"드라마 쓰지 말라"

<앵커>



통일교로부터 금품을 받았다는 의혹을 받는 정치인들에 대해서도 경찰이 수사망을 좁혀가고 있습니다. 김규환 전 의원은 불법 금품을 받은 적 없다며 드라마를 쓰지 말라고 강하게 반발하고 있는데, 경찰은 천정궁에서 3천만 원이 든 현금 상자를 받았다고 보고 있습니다.



안희재 기자의 보도입니다.



<기자>



SBS가 확인한 김규환 전 미래통합당 의원에 대한 경찰 압수수색영장엔 현금 3천만 원이 담긴 상자가 적시됐습니다.



지난 2020년 4월 총선 무렵 경기 가평 천정궁에서 한학자 총재와 윤영호 전 세계본부장이 "총선을 위해 잘 사용하라"며 현금 상자를 건넸다는 겁니다.



숙원 사업인 한일 해저터널 사업 관련 정부 협조와, 산하 기업에 대한 규제 완화 등을 기대하며 국회 산업통상자원위원 출신인 김 전 의원에게 접근했다고 경찰은 봤습니다.



비슷한 시기 김 전 의원이 통일교 측 자금을 받은 정황은 또 있습니다.



통일교 산하 단체 IAPP가 김 전 의원을 고문으로 위촉한다는 내용과 함께, 국회 활동비 포함 7천만 원의 예산을 요청하는 내부 문서가 공개된 겁니다.



2020년 6월부터 일곱 달간 고문 수수료로만 1천400만 원이 책정됐습니다.



김 전 의원은 이에 대해 드라마를 쓰지 말라며 반발했습니다.



천정궁에 간 사실이 없을 뿐더러, 총선을 앞두고 일찌감치 공천에서 배제돼 불출마를 선언한 자신에게 총선에 쓰라며 거액을 줬다는 게 상식적으로 앞뒤가 맞느냐는 겁니다.



또, 의원직을 내려놓은 이후 IAPP에서 강의를 하고 강의료로 월 150만 원 정도를 받은 게 전부라며, 금품을 건넨 적이 없다는 통일교 관계자와의 통화 녹취도 공개했습니다.



[IAPP 관계자 (김규환 전 의원과 통화) : (불법 자금은) 김 의원님한테 드린 적이 없으니까….]



해당 시기를 전후해 김 전 의원이 사용했던 휴대전화를 확보한 경찰은 공소시효가 임박한 만큼 조만간 소환 조사를 진행할 방침입니다.



(영상취재 : 김현상, 영상편집 : 원형희, 화면출처 : 유튜브)