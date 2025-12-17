다카이치 "'타이완 발언 반성', 일본 정부 기존 입장 바꾼 것 아냐"

▲ 다카이치 일본 총리

다카이치 사나에 일본 총리가 17일 '타이완 유사시 개입' 시사 발언에 대해 "일본 정부의 종래 입장을 바꾼 것은 아니다"라고 밝혔습니다.다카이치 총리는 이날 임시국회 회기 종료를 맞아 총리 관저에서 개최한 기자회견에서 외교·안보 정책 성과를 설명하면서 이같이 언급하고 "이 점을 다양한 레벨에서 중국, 국제사회에 끈질기게 설명해 갈 것"이라고 말했습니다.그는 전날 참의원(상원)에서 타이완 관련 발언에 대해 "종래 정부 입장을 넘은 것으로 받아들여진 것을 반성할 점으로 삼아 향후 국회 논의에 임할 것"이라고 밝혔으나, 이날은 당시 발언이 기존 정부 입장과 배치되는 것이 아니라고 강조했습니다.앞서 다카이치 총리는 지난달 7일 국회에서 야당 의원의 타이완 유사시 관련 질문에 "전함을 사용해 무력행사를 수반한다면 이것은 어떻게 생각해도 (집단 자위권 행사가 가능한) 존립위기 사태가 될 수 있다"고 말해 중국의 강한 반발을 샀습니다.다카이치 총리는 회견에서 "일중 간에는 경제 안전보장을 포함해 안전보장상 우려 사항이 존재한다"며 "솔직하게 대화를 거듭해 전략적 호혜 관계를 포괄적으로 추진해 나갈 것"이라고 말했습니다.그는 한일 관계에 대해서는 이재명 대통령과 양국 관계를 미래 지향적이고 안정적으로 발전해 나가기로 했다면서 "향후 일한 셔틀 외교를 적극적으로 추진할 것"이라고 말했습니다.