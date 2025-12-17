10월 71만 명→11월 56만 명…일본 방문 중국인 '급감'

▲ 지난 10일 일본 도쿄의 마루노우치 나카도리 거리

다카이치 사나에 일본 총리의 '타이완 유사시 개입' 시사 발언으로 지난달 일본 방문 중국인 수가 한 달 전보다 크게 줄었습니다.일본정부관광국(JNTO)이 오늘(17일) 발표한 11월 일본 방문 외국인 통계에 따르면 중국인은 56만 2천여 명이었습니다.지난해 같은 달과 비교하면 3.0% 증가했지만, 10월에 일본을 방문한 중국인 수 71만 5천여 명에 비하면 15만 명가량 감소했습니다.올해 1∼11월 일본 방문 중국인 증가율이 지난해 대비 37.5%라는 점을 고려하면 증가율도 급감했습니다.다카이치 총리가 지난달 7일 국회에서 타이완 관련 발언을 한 이후 중일 관계가 급격히 악화하고, 중국이 지난달 중순 자국민을 대상으로 '일본 여행 자제령'을 내린 것이 영향을 미친 것으로 보입니다.여행 자제령 이후 중일 간 항공편 수가 급감했고, 중국 주요 항공사들은 일본행 항공편 무료 취소·변경 조치 지원 기간을 내년 3월까지 연장했습니다.중국인의 일본 내 호텔 예약 건수도 크게 줄었습니다.일본의 숙박 시설 예약 사이트인 트리플라에 따르면 지난달 21∼27일 중국발 호텔 예약 건수는 중국 정부의 방일 자제령이 나오기 전인 같은 달 6∼12일보다 약 57%나 줄었습니다.중국의 일본 여행 자제령이 본격화하면서 이달 이후 일본을 찾는 중국인은 더 감소할 것으로 전망됩니다.지난달 일본을 찾은 홍콩인은 지난해 같은 달과 비교해 8.6% 감소한 20만 7천여 명이었습니다.홍콩인은 올해 대지진 발생 소문 등으로 일본 방문객이 전반적으로 줄었습니다.홍콩 당국은 중국과 보조를 맞춰 다카이치 총리의 타이완 관련 발언을 비판하면서 일본과 공식 교류 행사를 잇따라 취소한 것으로 알려졌습니다.중국 내 반일 움직임에 대응해 일본 여행을 독려하는 목소리가 나왔던 타이완에서 지난달 일본을 방문한 사람은 지난해 대비 11.1% 늘어난 54만 2천여 명이었습니다.방문객 수만 보면 중국인과 큰 차이가 없었습니다.11월 일본을 방문한 한국인은 작년 동월 대비 10.0% 증가한 82만 4천여 명이었습니다.국가·지역 순위에서는 10월에 이어 두 달 연속 1위였습니다.올해 누적 한국인 방문자는 848만 5천여 명입니다.지난달 일본 방문 전체 외국인 수는 작년 대비 10.4% 증가한 351만 8천여 명이었습니다.(사진=AP, 연합뉴스)