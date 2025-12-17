[자막뉴스] '주사이모'의 저주? 키, 결국 진료 인정…"방송 하차"

그룹 샤이니 키가 개그우먼 박나래에게 불법 의료 서비스를 한 것으로 알려진 이른바 '주사이모'에게 진료를 받은 사실을 인정하고 사과했습니다.



키의 소속사 SM엔터테인먼트는 오늘(17일) "키가 최근 병원 방문이 어려운 상황인 경우, '주사이모' 이 모 씨에게 집에서 몇 차례 진료를 받은 적이 있다"고 밝혔습니다.



소속사는 키가 이 씨를 알게 된 경위에 대해 "지인의 추천을 받아 이 씨가 근무하는 병원에 방문해 이 씨를 의사로 처음 알게 된 거"라고 설명했습니다.



그러면서 "이 씨도 별다른 언급이 없었던 상황에서 집에서 진료받는 것이 문제가 되리라 생각하지 못했다"며 "키는 최근 이 씨가 의사가 아니라는 사실을 처음 인지하고 매우 혼란스러워하고 있다"고 전했습니다.



키는 현재 출연 중인 프로그램인 tvN '놀라운 토요일'과 MBC '나혼자 산다' 등에서 모두 하차하기로 결정했습니다.



앞서 이 씨의 SNS에는 키의 반려견 사진 등이 게재된 사실이 알려지면서 의혹이 불거졌지만, 키는 별다른 입장을 내놓지 않고 있었습니다.



키는 자신의 SNS를 통해 "많은 분들께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"며 직접 입장을 밝혔습니다.



키는 "스스로 이런 일들과는 멀리할 수 있을 거라 자부해왔는데, 그런 생각이 더욱 현명하게 주변을 돌아보지 못하게 한 것 같아 믿고 응원해준 많은 분들께 죄송하고 부끄럽다"고 했습니다.



그러면서 "자신과 주변을 돌아보는 시간을 갖겠다"고 덧붙였습니다.



앞서 박나래가 불법 의료행위를 받았다는 의혹이 처음 제기된 이후 '주사이모' 이 씨가 SNS를 통해 다수의 연예인들과의 친분을 자랑한 사진들이 드러나면서 해당 연예인들에 대해 해명 요구가 이어져 왔습니다.



( 취재 : 이현영 / 영상편집 : 나홍희 / 제작 : 디지털뉴스부 )