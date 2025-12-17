새 국민연금 이사장 "공공주택 투자해 결혼·출산 촉진"

▲ 취임식에서 발언하는 김성주 제19대 국민연금공단 이사장

김성주 신임 국민연금공단 이사장이 취임 일성으로 "국민연금을 공공주택에 투자해 저출생 위기 극복에 힘을 보태겠다"고 밝혔습니다.김 이사장은 오늘(17일) 공단 본부에서 열린 취임식에서 "싱가포르나 네덜란드 사례를 참고해 연기금으로 '부담 가능한 주택'을 공급하고, 이를 통해 결혼과 출산을 장려하겠다"며 이같이 말했습니다.기금 운용의 사회적 책임도 강조했습니다.김 이사장은 "위탁운용사가 투자한 기업이 지속해서 성장할 수 있도록 평가 방식을 개선하겠다"며 "과거 'MBK-홈플러스 사태'와 같은 일이 재발하지 않도록 하겠다"고 공언했습니다.연금 개혁과 관련해서는 정년 연장과 연동해 의무 가입 연령 상한을 논의하고, 수급 개시 연령도 조정해야 한다며 추가적인 개혁 필요성을 제기했습니다.또 퇴직연금의 공적 연금화와 기초연금 재구조화를 통해 노후 소득 보장을 강화하겠다는 구상도 내놨습니다.이 밖에도 김 이사장은 플랫폼 종사자 등의 가입 문턱을 낮춰 사각지대를 해소하고, 치매 노인의 재산 보호를 위한 '치매 신탁 사업'도 본격화하겠다고 덧붙였습니다.19대와 21대 국회의원을 지낸 김 이사장은 지난 2017년 16대 이사장을 역임한 데 이어, 이번에 19대 이사장으로 임명돼 4년 만에 공단으로 복귀했습니다.(사진=국민연금공단 제공, 연합뉴스)