우주항공산업진흥원 설립 추진…대전시 유치전 본격 가세

<앵커>



대한민국 우주항공산업의 컨트롤타워가 될 우주항공산업진흥원 유치를 놓고 전국 지차체들의 경쟁이 뜨거워지고 있습니다. 우주항공청을 경남 사천에 내줬던 대전시는 전국 최고 수준의 우주항공 분야 R&D 역량을 내세워 이번만큼은 결코 빼앗기지 않겠다는 각오를 다지고 있습니다.



이호진 기자입니다.



<기자>



누리호 4차 발사가 성공을 거두면서 우리나라 우주항공산업이 전환기를 맞고 있습니다.



하지만 아직까지 사업화나 해외 진출 지원 등 산업을 전담할 기관은 없는 상황.



우주항공청은 우주항공산업진흥원을 설립해 산업진흥 분야를 전담시키겠다는 계획입니다.



이런 가운데 우주항공산업진흥원을 유치하기 위해 대전시와 대전시의회가 발 벗고 나섰습니다.



연구개발 인력과 장비 등이 집적돼 있는 대전이 우주항공산업진흥원의 최적지라는 겁니다.



[이장우/대전시장 : R&D 기능 그리고 인재, 나아가서 산업화 기능을 즉시 할 수 있는 곳이 대전이기 때문에 우주 항공 산업의 발전을 위해서라도 대전에 본원을 두는 것이 가장 적합하다고 생각하고 있습니다.]



대전시의회도 최근 본회의를 통해 '우주항공산업진흥원의 대전 설립 촉구 건의안'을 의결했습니다.



건의안에는 우주항공산업진흥원 입지를 대전으로 선정해야 한다는 내용이 담겼습니다.



[조원휘/대전시의회 의장 : 촉구 건의안도 채택을 했고, 조례로서 또 아니면 정책적인 제안으로서 또 예산으로서 이런 모든 것을 동원해서 유치하는데 도움이 된다면 어떤 일이든지 의회에서는 할 각오가 돼 있습니다.]



대전시의회에서 채택된 건의안은 대통령실과 국회, 과학기술정보통신부 등 관계 부처와 주요 정당에 전달될 예정입니다.



다만 우리나라 우주항공분야와 연관 있는 지역은 모두 우주항공산업진흥원 유치에 뛰어들어 경쟁도 만만치 않을 전망입니다.



우주항공청이 위치한 경남 사천과 나로우주센터가 위치하 전남 고흥 등이 대전의 주요 경쟁지역으로 꼽힙니다.



대전이 연구개발과 산업진흥을 하나로 묶을 수 있다는 강점으로 우주항공산업진흥원 유치까지 이뤄낼 수 있을지 주목받고 있습니다.



(영상취재 : 송창건 TJB)



TJB 이호진