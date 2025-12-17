"베이징 소재 북 식당 종업원들, 지난달 이후 일제히 귀국"

▲ 중국 베이징의 북한 식당

중국 베이징에 있는 일부 오래된 북한 음식점에서 근무했던 북한 출신 여성 종업원들이 지난달 하순 이후 일제히 귀국했다고 교도통신이 17일 보도했습니다.보도에 따르면 한 음식점은 북한 종업원 여러 명이 같은 날 동시에 귀국하는 등 직원 구성에 큰 변화가 있었습니다.이 음식점의 중국인 담당자는 종업원들이 북한에서 돌아올지 여부에 대해 "상황을 지켜볼 필요가 있다"고 말했습니다.해당 음식점은 북한 국영 방송 대신 중국 TV 프로그램을 보여주고 있다고 교도통신은 전했습니다.북한 여성 종업원들의 귀국 원인과 관련해 외교 소식통 사이에서는 근무에 필요한 비자에 문제가 생겼을 가능성이 있다는 견해가 나오고 있으나, 사실 여부는 확인되지 않은 것으로 알려졌습니다.교도통신은 "중국의 북한 음식점 종업원은 유학이나 연수 비자 등을 활용하고 있다는 정보가 있다"며 "중국 측이 비자 관리를 엄격히 시행하고 있을 가능성이 있다"고 해설했습니다.이어 "유엔 안전보장이사회는 2017년 북한 핵·미사일 개발 제재로 북한의 해외 파견 노동자를 강제 송환하도록 회원국에 요구했다"고 설명했습니다.또, 북한 종업원이 귀국한 일부 음식점은 중국인을 고용하거나 북한 음식 제공을 중단했다고 전했습니다.다만 북한 여성 종업원이 여전히 일하고 영업도 정상적으로 이뤄지는 음식점도 있는 것으로 전해졌습니다.교도통신은 "중국 동북부에서도 올해 들어 영업을 중단한 (북한) 음식점이 나오고 있다"며 경영 부진이 영향을 미친 결과일 수 있다고 전했습니다.(사진=연합뉴스)