샤이니 키 "집에서 진료 받았다" 주사이모 관계 인정…활동중단 선언

그룹 샤이니 멤버 키가 불법 의료 시술 논란이 불거진 이른바 '주사 이모' 이 모씨와의 관계를 인정하며 활동 중단을 선언했다.



17일 키의 소속사 SM엔터테인먼트는 공식 입장을 내고 "키는 지인의 추천을 받아 이 모 씨가 근무하는 강남구 소재의 병원에 방문하여 그를 의사로 처음 알게 됐다"며 "키는 이후에도 해당 병원에서 진료를 받아왔고, 최근 병원 방문이 어려운 상황인 경우 집에서 몇 차례 진료를 받은 적이 있다"라고 정식 의료기관이 아닌 집에서 진료를 받은 적이 있다고 인정했다.



다만 키 측은 "이는 이 모 씨를 의사로 알고 있었고 그도 별다른 언급이 없었던 상황에서 집에서 진료받는 것이 문제가 되리라 생각하지 못한 부분"이었다고 설명하며 "이에 키는 최근 이 모 씨의 의료 면허 논란으로 의사가 아니라는 사실을 처음 인지하고 매우 혼란스러워하고 있으며, 본인의 무지함을 깊이 반성하고 있다"라고 전했다.



그러면서 키의 활동 중단 소식을 알렸다. 소속사는 "키는 본 사안의 엄중함을 인식해, 현재 예정된 일정 및 출연 중인 프로그램에서는 하차하기로 결정했다"라고 전했다.



박나래는 현재 전 매니저들의 폭로로 갑질 논란에 휩싸여 법정공방 중이다. 여기에 박나래가 이른바 '주사 이모'로 불리는 이 씨에게 수액 주사 처치 등 불법 의료 서비스 및 대리처방을 받았다는 의혹까지 제기됐고, 이 씨가 국내에서 의료인 면허를 취득했다는 기록이 확인되지 않아 논란이 더 가중됐다. 이 과정에서 이 씨가 과거 자신의 SNS에 키와의 친분을 과시하는 게시물을 올렸던 사실이 알려지며, 키에게 해명 요구가 빗발쳤다.



논란이 불거진 이후 열흘 넘게 침묵으로 일관하던 키 측은 이날 뒤늦게 공식 입장을 낸 것에 대해 "해외 투어 일정 및 활동과 관련된 여러 관계자 분들과의 소통이 필요한 상황이어서, 신속한 입장 표명이 어려웠던 점 진심으로 사과드린다"라고 고개를 숙였다. 아울러 "팬 여러분을 비롯한 모든 분들께 심려를 끼쳐드려 진심으로 죄송하다는 말씀드린다"고 거듭 사과했다.



강선애 기자



