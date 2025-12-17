뉴스

샤이니 키 "집에서 진료 받았다" 주사이모 관계 인정…활동중단 선언

SBS 뉴스
작성 2025.12.17 16:03 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
샤이니 키 "집에서 진료 받았다" 주사이모 관계 인정…활동중단 선언
그룹 샤이니 멤버 키가 불법 의료 시술 논란이 불거진 이른바 '주사 이모' 이 모씨와의 관계를 인정하며 활동 중단을 선언했다.

17일 키의 소속사 SM엔터테인먼트는 공식 입장을 내고 "키는 지인의 추천을 받아 이 모 씨가 근무하는 강남구 소재의 병원에 방문하여 그를 의사로 처음 알게 됐다"며 "키는 이후에도 해당 병원에서 진료를 받아왔고, 최근 병원 방문이 어려운 상황인 경우 집에서 몇 차례 진료를 받은 적이 있다"라고 정식 의료기관이 아닌 집에서 진료를 받은 적이 있다고 인정했다.

다만 키 측은 "이는 이 모 씨를 의사로 알고 있었고 그도 별다른 언급이 없었던 상황에서 집에서 진료받는 것이 문제가 되리라 생각하지 못한 부분"이었다고 설명하며 "이에 키는 최근 이 모 씨의 의료 면허 논란으로 의사가 아니라는 사실을 처음 인지하고 매우 혼란스러워하고 있으며, 본인의 무지함을 깊이 반성하고 있다"라고 전했다.

그러면서 키의 활동 중단 소식을 알렸다. 소속사는 "키는 본 사안의 엄중함을 인식해, 현재 예정된 일정 및 출연 중인 프로그램에서는 하차하기로 결정했다"라고 전했다.

박나래는 현재 전 매니저들의 폭로로 갑질 논란에 휩싸여 법정공방 중이다. 여기에 박나래가 이른바 '주사 이모'로 불리는 이 씨에게 수액 주사 처치 등 불법 의료 서비스 및 대리처방을 받았다는 의혹까지 제기됐고, 이 씨가 국내에서 의료인 면허를 취득했다는 기록이 확인되지 않아 논란이 더 가중됐다. 이 과정에서 이 씨가 과거 자신의 SNS에 키와의 친분을 과시하는 게시물을 올렸던 사실이 알려지며, 키에게 해명 요구가 빗발쳤다.

논란이 불거진 이후 열흘 넘게 침묵으로 일관하던 키 측은 이날 뒤늦게 공식 입장을 낸 것에 대해 "해외 투어 일정 및 활동과 관련된 여러 관계자 분들과의 소통이 필요한 상황이어서, 신속한 입장 표명이 어려웠던 점 진심으로 사과드린다"라고 고개를 숙였다. 아울러 "팬 여러분을 비롯한 모든 분들께 심려를 끼쳐드려 진심으로 죄송하다는 말씀드린다"고 거듭 사과했다.

강선애 기자  

(SBS연예뉴스 강선애 기자)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지