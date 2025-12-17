"EU '우크라 지원' 합의 걸림돌은 벨기에 아닌 트럼프"

▲ 미국-유럽연합

우크라이나 지원 방안이 구체적으로 논의될 유럽연합(EU) 정상회의를 앞두고 직접적 이해관계가 커 반대하는 벨기에보다 도널드 트럼프 미국 대통령이 더 큰 걸림돌이라는 지적이 나왔습니다.정치전문매체 폴리티코 유럽판은 17일(현지시간) 4명의 EU 당국자를 인용, 트럼프 행정부가 우크라이나 지원을 위해 EU에 동결된 러시아 자산 2천100억 유로(360조 원)를 배상금 대출 형식으로 활용하는 데 반대하도록 가까운 유럽 국가들을 압박하고 있다고 전했습니다.러시아 동결 자산의 대부분을 보유한 벨기에는 향후 법적 책임을 질 수 있고 러시아의 보복을 당할 수 있다는 점을 들어 난색을 보이고 있는데 트럼프 행정부 역시 각국에 반대를 종용하며 EU 내 합의를 가로막고 있다는 것입니다.트럼프 행정부의 영향력 행사로 이탈리아와 불가리아, 몰타, 체코가 러시아 동결자산 활용 반대에 합류한 상황입니다.이 때문에 EU 내 사전 논의는 좀처럼 진전을 보지 못하고 있습니다.일부 국가의 반대를 무시하고 다수결 투표를 통해 강행하자는 제안까지 나온 것으로 전해졌습니다.EU 당국자들은 16일까지 진행된 논의 상황으로는 18일 정상회의에서 합의가 이뤄질 가능성이 더 작아졌다면서 "(사전 논의의 분위기를 보고) 울고 싶었다"고 전했습니다.EU에서는 합의에 실패할 경우 EU의 국제적 위상에 재앙과 같은 타격이 될 것이라는 우려가 나오고 있습니다.프리드리히 메르츠 독일 총리는 지난 16일 독일 언론 인터뷰에서 우크라이나 지원 합의가 이뤄지지 않으면 EU가 수년간 심각하게 피해를 볼 것이라고 경고하기도 했습니다.폴리티코는 "이번 EU 정상회의는 EU가 단결할지 아니면 트럼프에 의해 분열될지를 시험하는 자리가 될 것"이라고 지적했습니다.(사진=게티이미지코리아)