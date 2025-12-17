이 대통령 "송배전망, 수익 보장되는 국민펀드로 신속히 깔자"

▲ 이재명 대통령이 17일 정부세종컨벤션센터에서 열린 기후에너지환경부(기상청)·원자력안전위원회 업무보고에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 오늘(17일) 송배전망 확충과 관련해 "국민펀드를 만들어 일정한 수익을 보장해 주는 것으로 하고 국민에게 투자 기회도 드리고 대대적으로 신속히 까는 게 어떠냐는 게 제 생각"이라고 말했습니다.이 대통령은 이날 세종컨벤션센터에서 열린 기후에너지환경부 및 산하기관 업무보고에서 김동철 한국전력 사장에게 송배전망 확충에 필요한 재정 규모를 물으며 이같이 제안했습니다.김 사장이 2038년까지 113조 원 소요를 예상한다고 답하자 이 대통령은 "지금은 한전 입장에서 조달할 길이 없잖나. 100조 원의 빚을 또 내기는 마땅치 않을 것"이라고 했습니다.이어 "한전 돈으로 하기는 힘든데, 어차피 (송배전망을) 한전에서 쓸 수밖에 없고, 요금은 정부가 손해 보지 않는 수준으로 정할 것"이라며 "이런 안전한 투자가 세상에 어디 있느냐"고 강조했습니다.수익성이 보장되는 인프라 투자인 만큼 국민의 참여를 촉진하자는 취지로 해석됩니다.이 대통령은 전날 국무회의에서도 "국민은 투자할 데가 없어서 미국까지 가는데, 민간 자금을 모아 대규모 송전시설을 건설하면 수익이 보장되지 않느냐"며 민간 투자를 허용하자고 제안한 바 있습니다.(사진=연합뉴스)