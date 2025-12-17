이 대통령 "송배전망, 수익 보장되는 국민펀드로 신속히 깔자"

▲ 이재명 대통령이 17일 정부세종컨벤션센터에서 열린 기후에너지환경부(기상청)·원자력안전위원회 업무보고에서 발언하고 있다.
이재명 대통령은 오늘(17일) 송배전망 확충과 관련해 "국민펀드를 만들어 일정한 수익을 보장해 주는 것으로 하고 국민에게 투자 기회도 드리고 대대적으로 신속히 까는 게 어떠냐는 게 제 생각"이라고 말했습니다.
이 대통령은 이날 세종컨벤션센터에서 열린 기후에너지환경부 및 산하기관 업무보고에서 김동철 한국전력 사장에게 송배전망 확충에 필요한 재정 규모를 물으며 이같이 제안했습니다.
김 사장이 2038년까지 113조 원 소요를 예상한다고 답하자 이 대통령은 "지금은 한전 입장에서 조달할 길이 없잖나. 100조 원의 빚을 또 내기는 마땅치 않을 것"이라고 했습니다.
이어 "한전 돈으로 하기는 힘든데, 어차피 (송배전망을) 한전에서 쓸 수밖에 없고, 요금은 정부가 손해 보지 않는 수준으로 정할 것"이라며 "이런 안전한 투자가 세상에 어디 있느냐"고 강조했습니다.
수익성이 보장되는 인프라 투자인 만큼 국민의 참여를 촉진하자는 취지로 해석됩니다.
이 대통령은 전날 국무회의에서도 "국민은 투자할 데가 없어서 미국까지 가는데, 민간 자금을 모아 대규모 송전시설을 건설하면 수익이 보장되지 않느냐"며 민간 투자를 허용하자고 제안한 바 있습니다.
