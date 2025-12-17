월드컵 응원단 어쩌나…미 입국 제한에 세네갈·코트디부아르 난감

▲ 2026 월드컵 본선 조 추첨에서 나온 세네갈 국가명

도널드 트럼프 미국 행정부가 반이민 정책 강화 일환으로 입국 제한국 리스트를 대거 늘려나가는 과정에서 2026 북중미 월드컵 본선에 진출한 4개국 국민들이 원정 응원을 가는 데 어려움을 겪을 가능성이 생겼습니다.16일(현지 시간) 영국 일간 가디언에 따르면 미국 정부가 이날 추가로 지정한 '입국 부분 제한국' 명단에 월드컵 본선 진출국인 세네갈과 코트디부아르 두 나라가 새로 들어갔습니다.앞서 미국 정부가 발표한 '전면 입국 금지국' 목록에는 월드컵 본선 진출국 중 이란과 아이티 두 나라가 포함돼 있었습니다.결과적으로 미국 정부의 입국 규제 적용을 받는 월드컵 본선 진출국이 네 나라로 늘어났습니다.미국 정부는 세네갈과 코트디부아르 두 나라 국민의 비자 체류 기간 위반율이 상대적으로 높다는 점을 입국 규제 시행의 근거로 들었습니다.미국 국토안보부에 따르면 월드컵 관람을 할 때 필요한 B1 또는 B2 비자의 체류 기간 초과 비율은 세네갈과 코트디부아르가 각각 4%와 8%였습니다.미국 정부의 입국 규제에서 월드컵 경기 출전 선수는 명확하게 제외됩니다.다만 '입국 부분 제한국' 지정으로 세네갈과 코트디부아르의 축구 팬들은 미국 입국 과정에서 각종 제한을 받을 가능성이 있습니다.이미 가장 높은 규제인 '전면 입국 금지국' 대상인 이란과 아이티 국민의 경우 월드컵 관람 목적의 미국 입국이 원칙적으로 불가능할 전망입니다.트럼프 행정부는 이달 초 각국 월드컵 팬들의 자국 입국을 위한 신속 비자 발급 제도 도입을 발표했습니다.월드컵 표 구매자는 비자 인터뷰 대기 최우선으로 배치됩니다.다만 입국 규제 대상 국민들도 이 패스트트랙 제도의 혜택을 받을 수 있는지는 알려지지 않았습니다.세네갈, 코트디부아르, 이란, 아이티는 각각 I조, E조, G조, C조에 속해 있습니다.네 나라 모두 조별 리그 단계에서 미국 경기장에서 경기를 치를 예정입니다.2026년 미국, 멕시코, 캐나다가 공동으로 주최하는 북중미 월드컵은 내년 6월 11일 개막합니다.(사진=게티이미지)