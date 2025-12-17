뉴욕, 샌안토니오 꺾고 NBA컵 첫 우승…MVP 브런슨

▲ 뉴욕 닉스가 17일(한국시간) 열린 2025 NBA컵 결승에서 샌안토니오 스퍼스를 꺾고 우승을 차지했다.

뉴욕 닉스가 샌안토니오 스퍼스를 꺾고 미국프로농구(NBA) 시즌 중 컵대회인 NBA컵 우승을 차지했습니다.뉴욕은 오늘(17일) 미국 네바다주 라스베이거스의 T모바일 아레나에서 열린 2025-2026 NBA컵 결승전에서 샌안토니오를 124대 113으로 물리치고 정상에 올랐습니다.2023-2024시즌 시작된 NBA컵에서 뉴욕이 우승한 건 처음입니다.NBA컵은 30개 팀이 6개 조로 조별리그를 치른 뒤 각 조 1위 팀, 그리고 2위 팀 중 성적이 좋은 2개 팀이 8강에 올라 단판 승부로 우승팀을 가리는 대회인데, 결승전을 제외한 모든 경기가 정규리그를 겸합니다.2023-2024시즌 로스앤젤레스(LA) 레이커스, 2024-2025시즌 밀워키 벅스에 이어 올해 뉴욕까지 3차례 대회에서 각기 다른 팀이 우승했습니다.우승한 뉴욕 선수들은 53만 933달러(약 7억 8천600만 원)씩을 상금으로 받습니다.대회 최우수선수(MVP)로는 이날 25점 8어시스트를 올린 '뉴욕의 왕' 제일런 브런슨이 선정됐습니다.브런슨은 앞서 올랜도 매직과의 준결승전에서 40점, 토론토 랩터스와의 8강전에서도 35점을 폭발하며 NBA컵에서 맹활약했습니다.이날 뉴욕에선 OG 아누노비도 3점 슛 5개를 포함해 28점 9리바운드로 주도적 역할을 했고, 칼앤서니 타운스는 종아리 부상을 겪은 가운데서도 더블더블(16점 11리바운드)을 작성해 힘을 보탰습니다.준결승에서 이번 시즌 NBA 최강팀으로 떠오른 오클라호마시티 선더를 제압하고 결승에 진출한 샌안토니오는 기세를 잇지 못하고 준우승에 만족해야 했습니다.준결승전을 통해 부상 공백을 떨치고 복귀했던 샌안토니오의 빅터 웸반야마는 이날 25분을 뛰며 18점 6리바운드를 기록했습니다.(사진=게티이미지)