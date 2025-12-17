미국 매체 "김하성, 애슬레틱스 4년 4천 800만 달러 제안 거절"

▲ 애틀랜타 브레이브스 김하성

김하성(30)이 애틀랜타 브레이브스와 1년 2천만 달러(약 296억 원)에 계약하기 전, 애슬레틱스로부터 4년 4천800만 달러(710억 5천만 원) 계약을 제안받은 것으로 알려졌습니다.북미 스포츠전문매체 디애슬레틱은 오늘(17일) "애슬레틱스가 김하성을 주전 2루수로 보고 4년 4천800만 달러 계약을 제시했다. 금액을 더 올릴 여지도 있었다"며 "하지만, 만 30세인 김하성은 애틀랜타와 1년 계약하고서 다시 자유계약선수(FA) 시장에 나가는 길을 택했다"고 보도했습니다.디애슬레틱은 "(김하성의 에이전트) 스콧 보라스 고객에게서 흔히 볼 수 있는 패턴"이라며 "보라스가 대리하는 선수들은 불리한 시장 상황에서는 장기 계약을 피하고, 단기 계약한 뒤 추후 대형 계약을 노린다"고 설명을 보탰습니다.애틀랜타는 김하성을 '주전 유격수'로 보고 협상했습니다.애틀랜타도 다년 계약을 제의했지만, 결론은 1년 2천만 달러였습니다.알렉스 앤소폴로스 애틀랜타 단장은 "김하성과 1년 계약에 합의하기 전에 장기 계약 논의도 했다. 이번 1년 계약이 우리 팀과의 관계를 지속하는 새로운 출발점이 되기를 희망한다"며 "김하성에게 '이곳에서 멋진 한 해를 보내고, 네가 받을 자격이 있는 좋은 조건의 계약을 따내라'라고 인사했다"고 덧붙였습니다.김하성은 샌디에이고 파드리스에서 뛴 2023년 152경기 타율 0.260, 출루율 0.351, 장타율 0.398, 17홈런, 38도루를 기록하고, 내셔널리그 유틸리티 부문 골드글러브도 수상했습니다.하지만, 2024년 8월 어깨를 다쳐 두 달 후에 수술대에 올랐습니다.2025년에는 어깨 재활과 허벅지, 허리 통증 탓에 48경기에만 출전했습니다.FA 시장에 나온 김하성은 연평균 금액이 상대적으로 낮은 다년 계약 대신 1년 계약을 했습니다.2026년에 반등해 1년 뒤 FA 시장에서 더 좋은 조건으로 계약할 수 있다는 자신감의 표현입니다.(사진=게티이미지)