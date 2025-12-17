캄보디아 유인 플랫폼 '하데스 카페' 활동 사기범 기소

▲ 서울남부지방검찰청

청년들을 캄보디아 범죄단체로 유인한 플랫폼으로 지목된 '하데스 카페'에서 활동하던 사기범이 구속 상태로 재판에 넘겨졌습니다.서울남부지검 형사1부는 통신사기피해환급법 위반 혐의로 30대 남성 A 씨를 어제(16일) 구속기소했다고 오늘 밝혔습니다.A 씨는 보이스피싱 범죄단체의 송금책으로 활동한 혐의를 받으며, 사기 처벌 전력도 다수 있는 것으로 확인됐습니다.A 씨는 경찰 조사에서 범죄단체에 단순히 통장을 양도한 것일 뿐이라며 혐의를 부인했지만, 피의자 조사와 계좌거래내역 분석 등 검찰 보완 수사를 통해 사기 범행을 반복해온 점이 드러났습니다.검찰은 A 씨가 주요 대포통장 모집처인 하데스 카페에서 공범들로부터 수사 대응 요령을 공유받은 내용을 확인하기도 했습니다.검찰 관계자는 "보완 수사 과정에서 법원에서 구속영장을 발부받아 추가 피해 발생을 사전에 차단했다"며 "앞으로도 무고한 불특정 다수 국민의 재산을 위협하는 조직적이고 계획적인 보이스피싱 범죄에 엄정 대응하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)