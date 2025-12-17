[자막뉴스] 나 지금 떨고 있니?…'19금' 사이트 회원정보 다 털렸다

세계 최대 규모의 성인물 영상 스트리밍 사이트인 폰허브에서 유료 회원의 개인정보가 유출되는 사고가 발생했습니다.



현지시간 16일 로이터 등 외신에 따르면 국제적인 해킹그룹 '샤이니헌터스'가 폰허브의 유료 회원 데이터를 탈취한 뒤 이걸 외부에 공개하겠다고 폰허브 측을 협박하고 있습니다.



샤이니헌터스는 최근 주요 기업들의 데이터를 탈취하고협박을 벌여온 걸로 알려진 해킹 조직입니다.



해커들은 협박 메시지를 통해 94기가바이트 분량으로 2억 건이 넘는 분량의 데이터 기록을 확보했다고 주장하면서 "비트코인을 지불하지 않으면 데이터를 외부에 공개하겠다"고 협박한 걸로 전해졌습니다.



샤이니헌터스가 확보한 데이터엔 월 9.99달러를 지불하고 프리미엄 서비스를 이용하는 유료 회원의 이메일 주소와 위치 정보부터 해당 사이트에서 시청하거나 다운로드한 영상의 URL과 제목, 검색 키워드, 접속 시간 같은 구체적인 정보까지 모두 포함된 것으로 알려졌습니다.



로이터는 "해커들이 폰허브 측에 제시한 정보 가운데 일부를 검증한 결과 캐나다와 미국에 거주하는 과거 폰허브 이용자들을 통해 실제 개인 정보와 일치하는 부분이 있는 것을 확인했다"고 전했습니다.



폰허브 측은 이번 사고에 대해 자사 시스템이 아닌 제3자 데이터 분석업체인 믹스패널에서 발생한 보안 사고와 연관이 있다고 밝혔습니다.



또, 해킹당한 정보에 대해선 "2021년 이전에 분석용으로 수집된 이력 데이터일 가능성이 크다"고 주장했습니다.



비밀번호나 결제 정보, 금융 정보는 유출되지 않았다고 덧붙였습니다.



하지만 폰허브 측이 이번 사건의 원인으로 지목한 업체인 믹스패널 역시 자사의 과거 보안 사고와 폰허브 데이터 유출이 연관돼 있단 정황은 발견되지 않았다고 부인했습니다.



( 취재 : 이현영 / 영상편집 : 소지혜 / 제작 : 디지털뉴스부)