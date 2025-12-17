[인터뷰] "중증 질환 건보 확대 종합 판단해야"…정은경, 탈모 급여화 '난색'

[편상욱의 뉴스브리핑]



■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)

■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 정은경 보건복지부 장관

● 정은경 보건복지부 장관 인터뷰



정은경 / 보건복지부 장관



"'탈모 건보 적용' 건정심 절차 통해 검토 예정"

"현 건강보험 재정은 안정적…노령층 증가로 재정 안정화 방안 필요한 상황"

"연명의료 중단 인센티브, 윤리적·도덕적 검토 필요하다는 생각"

"'응급실 뺑뺑이'로 심려 끼쳐 송구…구조적인 접근 필요"

"응급의료체계 개편, 응급 치료 제공 인프라 확충이 첫 번째"

"의료 사고 사법리스크 완화·24시간 대비 충분한 보상 필요"

"지역 국립대 병원 중심 필수 의료 네트워크 구축할 것"

"지역의사제 도입 의료계 반발 이해…제도적·종합적 대책 추진할 것"

"건강보험 비급여 관리 계획 추진…'관리 급여' 형태로 보험에서 5% 지원"

"내년 아동수당, 만 9세 미만까지 확대 예정‥야간 휴일 진료 운영비 지원도"

"통합 돌봄, 내년 3월 정식 도입…노인·중증 장애인 대상 통합적 지원 계획"

"요양병원 간병비 급여 도입되면 자기 부담 30% 정도로 부담 줄어"

"국민연금, 환율에 받는 영향 최소화해야…안정적 운영 방안 재정비 검토"

